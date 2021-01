Hanoune : malgré le Hirak, « les choses n’ont pas changé »

La secrétaire générale du parti des travailleurs Louisa Hanoune, a fait hier mardi, une lecture politique de la situation actuelle, tout en évoquant le Hirak et les répercussions du confinement sanitaire.

S’exprimant à propos du mouvement populaire du 22 février, Mme Hanoune a estimé que le Hirak « ne concerne pas uniquement le volet politique », mais « vise également un changement économique et social ».

Ceci dit, malgré ce soulèvement populaire, « les choses n’ont pas changé », a-t-elle encore estimé lors d’une réunion du secrétariat national de son parti, tenue par visioconférence.

Soulignant d’emblée que le mouvement populaire « a exigé le départ du système”, du fait que « c’est ce même système qui appauvrit et paupérise le pays », elle dénonce les pratiques de « ceux qui veulent d’abord des acquis politiques avant les questions sociales ».

« Toujours les même pratiques », selon Hanoune

Selon elle, il s’agit ici « d’une contre-révolution ». Abordant la question socioéconomique, qu’elle considère « prioritaire », la SG du PT estime que « le peu qu’on avait est menacé. Les couches moyennes ont disparu, elles sont devenues pauvres ».

Dans le même sillage, Mme Hanoune estime que « le pouvoir actuel, à travers son gouvernement, a donné la preuve qu’il s’en tient toujours aux mêmes pratiques ».

Dénonçant les orientations socioéconomiques du gouvernement, elle considère qu’elles ne font que « détruire davantage le tissu économique et les bases de l’économie nationale ».

« Les lois de finances consacrent le maintien de la politique prédatrice », a-t-elle encore dénoncé.

« Le confinement a d’autre objectif »

La secrétaire générale du PT a également abordé la question du confinement sanitaire instauré dans le pays. Elle estime qu’il « a d’autres objectifs que la préservation de la santé publique ».

S’agissant des conséquences, elle déplore « plus de 6 millions de postes d’emploi qui ont été touchés ». Plus loin encore, elle accuse le pouvoir « de vouloir user de la crise sanitaire” pour “mettre au pas la société, les libertés et casser l’économie ».

Pour ce qui est de la reconduction du confinement sanitaire, Mme Hanoune qualifie cette décision de « rouleau compresseur ».