Hanoune : « Le taux de participation anticipera la désintégration du système »

La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune, a souligné que les résultats du scrutin du 12 juin, notamment le taux de participation à ces législatives confirment que ces élections vont inévitablement exacerber et accélérer “la désintégration du système”.

D’après cette dernière la participation au scrutin de la semaine dernière, “ signifie que la majorité a conclu que le système est réformable ou renouvelable. »

En effet, lors de son discours sur le rapport d’ouverture des travaux de la session ordinaire du Politburo ce vendredi 18 juin que « les résultats du vote en cours du 12 juin nous renvoient au Hirak du 22 février 2019, lorsque la majorité ses aspirations et ses exigences pour le départ d’un régime corrompu tout, et contre “la détérioration terrifiante de la situation sociale, économique et politique du pays”.

Hanoune a déploré « les dérives dangereuses sexistes et anti-Amazigh » qui ont caractérisé ses élections

Elle a également déclaré que “ pour nous, plus que jamais, au vu des résultats du scrutin du 12 juin 2021, la question de la convocation de l’Assemblée nationale constituante est d’actualité, car c’est la voie démocratique par laquelle le peuple exercera sa souveraineté.”

Hanoune a estimé que le message qui est ressorti des résultats législatifs est le renouvellement par la majorité. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs a déclaré que le boycott massif des élections a favorisé “les dérives dangereuses qui ont caractérisé la campagne électorale, telles que le mépris à l’égard des femmes par certains candidats et une grave violation de notre identité Amazigh à des fins de déconstruction ainsi que l’utilisation de la religion a mauvais escient”.