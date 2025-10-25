Hanoï : Magramane signe la Convention de l’ONU sur la cybercriminalité au nom de l’Algérie

L’Algérie a franchi une étape historique dans la coopération internationale en matière de sécurité numérique en étant parmi les premiers signataires de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité.

La cérémonie de signature, tenue le samedi à Hanoï, au Vietnam, a marqué l’entrée en vigueur du premier instrument international entièrement dédié à ce fléau.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a désigné Lounès Magramane, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, pour représenter l’Algérie lors de cet événement majeur.

L’Algérie signe la convention de l’ONU et ouvre la voie à la cybersécurité internationale

La participation de l’Algérie à la signature vient couronner un engagement intense et prolongé dans le processus d’élaboration de ce texte fondamental. L’Algérie a joué un rôle central en présidant le comité ad hoc responsable de son développement.

Elle a ainsi mené le processus de négociation depuis mai 2021, un travail qui a abouti à l’adoption de la convention lors de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2024.

Cette implication souligne la volonté de l’Algérie de se positionner comme un acteur clé dans le domaine de la cybersécurité sur la scène mondiale. La cérémonie de signature a bénéficié d’une forte adhésion internationale, avec la participation de 64 États et organisations régionales.

Cérémonie de signature et engagement mondial

L’événement a été inauguré par le président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong, et a notamment vu la présence du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, témoignant de l’importance capitale de cette initiative.

La signature de cette convention réaffirme l’engagement de l’Algérie à renforcer la coopération internationale pour combattre efficacement les cybermenaces. En prenant des mesures proactives, le pays démontre sa détermination à garantir un cyberespace plus sûr pour tous.