Handball : rien ne va plus à la tête de la fédération algérienne

Alors que tout semblait rentrer dans l’ordre pour la fédération algérienne de handball, l’instance internationale, IHF, s’est intervenue pour remettre les compteurs à zéro.

En effet, après son élection lors de l’assemblée élective de la FAHD, Karima Taleb, se voit destituer de son nouveau poste par l’intermédiaire de la fédération internationale de handball. Ainsi, la IHF a refusé, catégoriquement, les résultats de cette AGE.

Une mesure qui compliquerait, davantage, la situation de la haute instance de handball en Algérie. L’une des principales raisons du refus de la fédération internationale de handball de l’assemblée générale élective de la fédération algérienne serait qu’une majeure partie des membres de l’assemblée a voté contre le texte fondateur de l’assemblée.

C’est ce n’est pas passé inaperçu pour l’instance internationale. Cette dernière a sollicité la tenue d’une nouvelle assemblée extraordinaire pour aboutir, à nouveau, à des résultats plus représentatifs des élections lors de l’assemblée élective.

Ainsi, les périples administratifs du handball algérien ne cessent d’être sur le premier plan en dépit du volet purement sportif.

Tout reste à refaire pour la FADH ?

Après son élection, la nouvelle présidente de la fédération algérienne de handball a pris des mesures pour mettre fin au feuilleton chaotique qui caractérisait cette discipline en Algérie. L’une des premières mesures prises a été la nomination d’un nouveau sélectionneur national à la place du coach Rabah Gherbi.

Ainsi, Oulmane Riyad, devait prendre les rênes du bord technique de la sélection première, chez les messieurs, en Algérie. Une nomination qui serait mise en suspens, car, suite à la décision de la fédération internationale de handball, toutes les mesures prises par le nouveau bureau fédéral n’entreraient pas en vigueur.

Pour revenir sur le volet sportif, la sélection nationale féminine prépare son entrée en lice en coupe d’Afrique du handball.



La 25e édition de la CAN féminine du handball se tiendra en terres sénégalaises et réunira 13 sélections. L’Algérie composera avec l’Angola, le Cap-Vert et la RDC dans le groupe A de la compétition.

À noter que cet événement débutera le 09 novembre prochain. Loin du brouhaha du siège de la FAHD, la sélection algérienne ferait-elle sensation lors de cette CAN ?