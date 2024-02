Handball : Ghedbane, 1er Algérien à évoluer en championnat allemand

Le gardien de but de la sélection nationale de handball, Khalifa Ghedbane, s’est engagé avec le club allemand HC Erlanger. Il est le premier handballeur algérien dans l’histoire qui évoluera en championnat allemand.

La sélection nationale de handball a réalisé une bonne CAN-2024 en Egypte, le mois écoulée. Elle a atteint la finale, mais elle a perdu face au pays organisateur, l’Égypte.

Lors du tournoi, plusieurs joueurs algériens ont brillé. On cite, entre autres, le gardien de but Khalifa Ghedbane. Ses bonnes performances lors de la CAN ont été récompensées. En effet, il a décroché un contrat professionnel en Allemagne. Il y a quelques jours, il s’est officiellement engagé avec HC Erlanger.

Ainsi, le natif de Blida sera le premier handballeur algérien dans l’histoire qui évoluera en championnat allemand. Les responsables du HC Erlanger misent beaucoup sur lui pour être le digne successeur à Bertram Obling.

L’entraineur du HC Erlanger se réjouit du recrutement de Ghedbane

L’entraineur de la formation allemande, Hartmut Mayerhoffer, a livré ses impressions suite au recrutement de Khalifa Ghedbane. Il se dit content de s’offrir le talentueux gardien de but de l’équipe d’Algérie de Handball.

« Nous surveillons Khalifa depuis très longtemps et sommes très heureux qu’il ait choisi HC Erlangen. Malgré sa taille impressionnante, il est extrêmement agile et agile, ce qui fait de lui un excellent gardien. Son expérience internationale nous aidera sans aucun doute à poursuivre et je suis convaincu qu’il sera un renforcement précieux pour notre équipe ». A-t-il. déclaré

Né le 26 novembre 1996 à Blida, Khalifa Ghedbane a fait ses débuts au GS Pétrolier, avant d’aller monnayer son talent en Europe dès son jeune âge. Il a évolué respectivement au CB Puente Genil (Espagne), Vardar Skopje (Macédoine), Ademar Leon (Espagne), Dinamo Buccarest (Roumanie), Al-Rayyan (Qatar) et enfin RK Eurofarm Pelister (Macédoine). En rejoignant le championnat allemand, il va franchir un autre cap dans sa carrière.