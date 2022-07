Handball CAN-2022: Tchakrabi revient sur la déconvenue face à la Guinée

La sélection nationale de handball a réalisé une mauvaise entame dans la coupe d’Afrique des nations. Elle a concédé une défaite humiliante face à la modeste sélection guinéenne sur le score de 28 à 22. L’entraineur Radouane Tchakrabi revient sur cette contre-performance. Il affirme que sa bande est condamnée de gagner cet après-midi face au Gabon pour espérer se qualifier pour le prochain tour.

C’est hier après-midi que la sélection nationale algérienne a effectué son entrée en lice dans la coupe d’Afrique des nations de handball qui se déroule en Egypte. Pour son premier match de la compétition, elle a concédé une défaite surprenante. Et pourtant face à une modeste sélection guinéenne, elle s’est inclinée sur le score de 28 à 22.

Le sélectionneur national de handball Radouane Tchakrabi revient sur la contre performance face à la Guinée. Selon lui, elle est due au manque d’expérience de ses joueurs. «Et pourtant, on a fait une très bonne première mi-temps, qu’on l’a terminé vainqueurs sur le score de 14 à 10. En deuxième mi-temps, des erreurs individuelles nous ont coûtées très cher. En effet, notre rendement a trop régressé. On a aussi raté beaucoup d’occasions. Notre adversaire en a bien profité pour renversé la vapeur et plier ainsi le match ». A-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Poursuivant sa déclaration, le coach ajoute : «N’oubliez pas qu’on a été privés de cinq joueurs titulaires. Je pense que le manque d’expérience s’est répercuté négativement sur notre rendement »

« Condamnés de gagner face au Gabon »

La sélection nationale de Handball disputera son second match cet après-midi face au Gabon. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est dans l’obligation de gagner pour se qualifier pour le prochain tour.

«Pas d’autre alternative que la victoire face au Gabon. On est condamnés de gagner. J’avoue qu’on va se battre pour valider notre billet qualificatif pour le prochain tour de la compétition. Mes joueurs sont conscients de la responsabilité qui les attend. Personnellement, j’attend une très bonne réaction de leur part ». A indiqué Radouane Tchakrabi.

Il est à rappeler que le coup d’envoi du match Algérie-Gabon est fixé à 16h30. On espère que la sélection nationale de notre pays puisse renouer à l’occasion avec la victoire, synonyme de la qualification pour le ¼ de finale de l’épreuve.