Handball : Bencheikh démolit la présidente de la FAHB et réclame son départ

Ali Bencheikh réagit suite à l’élimination précoce de l’équipe d’Algérie de handball de la Coupe du Monde-2025. Il tire indirectement sur la présidente de la Fédération algérienne de handball et réclame son départ.

L’équipe d’Algérie a été éliminée du premier tour de la Coupe du Monde-2025, qui se déroule actuellement au Danemark, en Norvège et en Croatie. Écrasée par le Danemark (47-22) avant de s’incliner face à l’Italie (32-23), elle est passée à côté de la victoire face à la Tunisie (26-25). Une troisième défaite synonyme d’une sortie précoce du tournoi.

Nombreux sont ceux qui endossent l’entière responsabilité de cet échec à la présidente de la Fédération algérienne de handball, Karima Taleb. Certains ont même interpellé le ministre du Sport, Walid Sadi, d’intervenir pour mettre fin à ses fonctions.

Sans citer son nom, Ali Bencheikh tire indirectement sur la présidente de la FAHB. « Franchement, je me demande sur quels critères on nomme des personnes dans des postes très importants et qui n’ont aucun niveau. Dans un pays comme les USA, première puissance au monde, on met le paquet pour le sport. En Algérie, on fait confiance aux incompétents qui ne servent absolument à rien », dira-t-il.

Bencheikh interpelle Sadi d’intervenir

Le consultant de la chaine sportive El-Heddaf TV ne s’est pas arrêté là. Il réclame le départ de Karima Taleb et interpelle le ministre du Sport d’intervenir.

« La présidente de la FAHB ne doit pas briguer un nouveau mandat. C’est le cas pour tous ceux qui portent atteinte à l’image du pays. Elle doit partir avec son bureau car elle a échoué », a-t-il avoué.

Et d’ajouter : « J’interpelle le ministre du Sport, monsieur Sadi, d’intervenir et d’aller jusqu’au bout. Je n’accepte jamais qu’on humilie ceux qui ont honoré le drapeau algérien. Il faut mettre ceux qui nuisent au sport algérien, dans toutes les disciplines, dans une liste noire car ils ne doivent plus exercer à l’avenir ».

Rappelons que le ministère du Sport n’a fait aucune réaction suite à l’élimination de la sélection nationale du Mondial-2025 de handball.