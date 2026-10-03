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L’actrice algérienne Hana Mansour dénonce l’utilisation de sa photo dans le journal français «Le point»

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Wissam
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L’actrice algérienne Hana Mansour dénonce l’utilisation de sa photo dans le journal français «Le point»
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La comédienne algérienne Hana Mansour a dénoncé, vendredi 2 octobre, l’utilisation de sa photographie sans son autorisation par le magazine français Le Point. Son image avait servi à illustrer une chronique de l’écrivain franco-algérien Kamel Daoud. L’affaire a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux en Algérie, où plusieurs internautes ont exprimé leur soutien à l’actrice.

Dans une prise de parole publiée sur ses réseaux sociaux, Hana Mansour a dénoncé l’utilisation de sa photographie pour illustrer une chronique intitulée « Monologue imaginaire d’une Franco-Algérienne », attribuée à Kamel Daoud.

La comédienne affirme n’avoir été ni sollicitée ni consultée concernant l’utilisation de son image. Elle a également tenu à prendre ses distances avec le contenu et la ligne éditoriale de cette publication.

« Je refuse que mon image soit associée, de quelque manière que ce soit, au contenu ou à la ligne éditoriale de cet article », a-t-elle précisé dans son communiqué.

Estimant que cette utilisation portait atteinte à son droit à l’image et à sa liberté de contrôler l’usage de sa photographie, elle a exigé son retrait immédiat de l’article et de tout support lié à sa diffusion.

Elle a également indiqué se réserver le droit d’engager toute démarche judiciaire qu’elle jugerait nécessaire pour faire respecter ses droits.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire du roman “Houris” : la justice condamne Kamel Daoud, le verdict tombe

L’actrice fait appel à son agence pour revendiquer ses droits

L’agence Wojooh, qui représente la comédienne algérienne, a également réagi fermement à cette situation.

Dans un communiqué, elle a dénoncé l’utilisation de la photographie de son artiste sans autorisation et précisé qu’elle ne partageait ni n’adhérait au contenu de l’article.

L’agence a, à son tour, demandé le retrait immédiat de l’image et prévenu qu’elle engagerait les démarches judiciaires nécessaires à défaut d’une réponse rapide.

« Le droit à l’image, le consentement des artistes et le respect de leurs choix ne sont pas négociables », a-t-elle rappelé.

Un élan de soutien des internautes algériens

La prise de position de Hana Mansour a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions de solidarité en Algérie.

Des internautes et plusieurs comptes algériens ont partagé ses déclarations, apportant leur soutien à la comédienne face à cette utilisation de son image sans son accord.

Au-delà de son cas personnel, cette affaire a remis au centre des discussions le droit des artistes à contrôler l’utilisation de leur photographie et à refuser toute association avec un contenu qu’ils n’ont pas choisi.

Plusieurs personnalités algériennes actives sur les réseaux sociaux ont également relayé l’affaire.

« Le Point » finit-il par retirer la photographie ?

Après les déclarations de la comédienne et l’intervention de son agence, Hana Mansour a annoncé, dans une nouvelle story, que le magazine français avait finalement retiré sa photographie de son site.

« Ils ont finalement retiré la photo de leur site », a-t-elle indiqué.

La comédienne a souhaité que cet épisode serve de rappel aux médias et aux personnes qui utilisent les images d’artistes algériens, insistant sur la nécessité d’obtenir leur consentement préalable.

Elle a enfin réaffirmé que son agence veillait au respect de ses droits et n’hésiterait pas à intervenir lorsque cela serait nécessaire.

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Wissam

Wissam Abid - Journaliste – Nation, société et faits divers

Wissam Abid est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers qui marquent le quotidien des Algériens.

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