L’actrice algérienne Hana Mansour dénonce l’utilisation de sa photo dans le journal français «Le point»

La comédienne algérienne Hana Mansour a dénoncé, vendredi 2 octobre, l’utilisation de sa photographie sans son autorisation par le magazine français Le Point. Son image avait servi à illustrer une chronique de l’écrivain franco-algérien Kamel Daoud. L’affaire a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux en Algérie, où plusieurs internautes ont exprimé leur soutien à l’actrice.

Dans une prise de parole publiée sur ses réseaux sociaux, Hana Mansour a dénoncé l’utilisation de sa photographie pour illustrer une chronique intitulée « Monologue imaginaire d’une Franco-Algérienne », attribuée à Kamel Daoud.

La comédienne affirme n’avoir été ni sollicitée ni consultée concernant l’utilisation de son image. Elle a également tenu à prendre ses distances avec le contenu et la ligne éditoriale de cette publication.

« Je refuse que mon image soit associée, de quelque manière que ce soit, au contenu ou à la ligne éditoriale de cet article », a-t-elle précisé dans son communiqué.

Estimant que cette utilisation portait atteinte à son droit à l’image et à sa liberté de contrôler l’usage de sa photographie, elle a exigé son retrait immédiat de l’article et de tout support lié à sa diffusion.

Elle a également indiqué se réserver le droit d’engager toute démarche judiciaire qu’elle jugerait nécessaire pour faire respecter ses droits.

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L’actrice fait appel à son agence pour revendiquer ses droits

L’agence Wojooh, qui représente la comédienne algérienne, a également réagi fermement à cette situation.

Dans un communiqué, elle a dénoncé l’utilisation de la photographie de son artiste sans autorisation et précisé qu’elle ne partageait ni n’adhérait au contenu de l’article.

L’agence a, à son tour, demandé le retrait immédiat de l’image et prévenu qu’elle engagerait les démarches judiciaires nécessaires à défaut d’une réponse rapide.

« Le droit à l’image, le consentement des artistes et le respect de leurs choix ne sont pas négociables », a-t-elle rappelé.

Un élan de soutien des internautes algériens

La prise de position de Hana Mansour a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions de solidarité en Algérie.

Des internautes et plusieurs comptes algériens ont partagé ses déclarations, apportant leur soutien à la comédienne face à cette utilisation de son image sans son accord.

Au-delà de son cas personnel, cette affaire a remis au centre des discussions le droit des artistes à contrôler l’utilisation de leur photographie et à refuser toute association avec un contenu qu’ils n’ont pas choisi.

Plusieurs personnalités algériennes actives sur les réseaux sociaux ont également relayé l’affaire.

« Le Point » finit-il par retirer la photographie ?

Après les déclarations de la comédienne et l’intervention de son agence, Hana Mansour a annoncé, dans une nouvelle story, que le magazine français avait finalement retiré sa photographie de son site.

« Ils ont finalement retiré la photo de leur site », a-t-elle indiqué.

La comédienne a souhaité que cet épisode serve de rappel aux médias et aux personnes qui utilisent les images d’artistes algériens, insistant sur la nécessité d’obtenir leur consentement préalable.

Elle a enfin réaffirmé que son agence veillait au respect de ses droits et n’hésiterait pas à intervenir lorsque cela serait nécessaire.