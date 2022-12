Hamza Berkaoui : le long combat contre un virus contracté au Cameroun

Notre confrère d’Echourouk, Hamza Berkaoui, est gravement malade. Hospitalisé à El-Kettar, ses collègues, amis, confrères ou encore ceux qui l’ont côtoyé interpellent les hautes autorités du pays pour qu’il soit prit en charge à l’étranger.

Hamza Berkaoui est un jeune journaliste algérien qui a fait ses premiers pas dans la presse à El-Heddaf, avant de rejoindre Echourouk TV. Un talentueux journaliste qui lutte aujourd’hui contre une grave maladie infectieuse.

Tout a commencé le mois de janvier passé. Envoyé spécial d’Echourouk au Cameroun pour couvrir la CAN-2021, il a contracté la maladie du Malaria en plein mission de travail. De retour au pays, son état de santé s’est détérioré d’une manière très inquiétante après avoir été contaminé par le virus Covid-19.

« Hamza a poursuit son traitement en Algérie. Il a prit tous les médicaments que le médecin lui a prescrit…Il s’est avéré que le Malaria lui a causé des tâches dans les poumons, avant d’attaquer le foie, lui causant ainsi l’hépatite…Ce n’est plus Hamza le journaliste vivant qu’on a toujours connus. Il est devenu une personne qui sent le sommeil toute la journée. On lui a toujours autorisé de rentrer chez lui pour se reposer ». Témoigne son ami et collègue, Mohamed Bouroubi.

« Hamza a passé plusieurs examens médicaux afin de connaitre davantage de quoi il souffre exactement. Il a passé toutes les radios. IRM, échographie, scanner, mais les médecins n’ont pu diagnostiquer sa maladie. Un jour il m’a dit : Et si je suis atteint du cancer ? Est-que les médecins me cachent quelque chose ? Je veux aller faire une Omra. Je veux voir les lieux saints et j’accepte le destin que m’a réservé le bon Dieu ». Poursuit Bouroubi.

Ses amis, collègues et confrères lancent un message : « Il faut sauver Hamza »

Aujourd’hui, Hamza Berkaoui est hospitalisé à El-Kettar. Il lutte toujours contre sa maladie infectieuse. Un long combat qui aura duré presque une année.

« Hamza devrait poursuivre un traitement médical durant toute sa vie car il s’agirait d’une maladie chronique. Mais depuis son retour des Lieux Saints, son état de santé s’est détérioré d’une manière très inquiétante. Il est actuellement hospitalisé à El-Kettar. Il est tellement fatigué qu’il ne peut même pas répondre au téléphone en raison des soins intensifs auxquels il est soumit…Aux dernières nouvelles, le microbe se trouve au niveau de la tête. Selon les médecins c’est un bon signe. En effet, cela pourrait leur permettre de s’en débarrasser définitivement ». Confie Bouroubi.

Il faut dire que les confrères, collègues et amis de Hamza Berkaoui interpellent les hautes autorités du pays pour que le malheureux journaliste soit prit en charge à l’étranger car il a contracté la maladie en plein mission de travail. Ce serait, peut-être, l’ultime solution pour le sauver.