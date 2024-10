Alger, le 11 octobre 2024 – Le retour en Algérie de Hamza Bendelladj, l’un des hackers les plus connus au monde, a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Après avoir purgé sa peine aux États-Unis, le jeune algérien a officialisé son retour en publiant une story sur son compte Instagram personnel, où on le voit à bord d’un avion avec le drapeau algérien. Cette photo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Considéré comme l’un des 10 hackers les plus recherchés au monde par Interpol, Hamza Bendelladj avait été arrêté en Thaïlande en 2013. Il avait alors été accusé d’avoir piraté des systèmes bancaires américains et israéliens, détournant ainsi des millions de dollars. Une partie de cet argent aurait été reversée à la cause palestinienne, ce qui lui avait valu une grande popularité dans le monde arabe.

Né en 1988, Hamza Bendelladj était un étudiant en informatique à Alger lorsqu’il s’est lancé dans ses activités de hacking. Son génie et sa connaissance approfondie des systèmes informatiques lui ont permis de commettre des actes de piratage à grande échelle.

Selon le FBI, Hamza Bendelladj a piraté des centaines de milliers de numéros de cartes de crédit et de comptes bancaires, causant des pertes financières considérables à des institutions financières puissantes à travers le monde.

Hamza Bendelladj : Le cerveau derrière SpyEye, de retour en Algérie

Il a également été impliqué dans la création du logiciel malveillant « SpyEye », qui a infecté plus de 50 millions d’ordinateurs, causant des pertes financières importantes à des institutions américaines et israéliennes.

Animé par un désir profond de faire du bien, il a décidé de réorienter ses milliards vers des projets humanitaires et politiques. Il a ainsi soutenu la résistance palestinienne et financé des initiatives dans le domaine de la santé et du développement en Afrique.

Condamné à 15 ans de prison par la justice américaine, Hamza Bendelladj a été libéré plus tôt que prévu et a choisi de retourner en Algérie. Son retour suscite de nombreuses interrogations sur son avenir et sur l’utilisation qu’il fera de ses compétences en informatique.

Célébré par certains comme un héros pour son soutien à la cause palestinienne, Hamza Bendelladj incarne une figure complexe à la frontière entre génie et transgression.

Loin d’être un simple criminel, Bendelladj est perçu par de nombreux Algériens comme un défenseur de justes causes, un héros moderne ayant choisi de mettre ses talents au service de ses convictions.

L’histoire de Hamza Bendelladj est loin d’être terminée. Son retour en Algérie marque un nouveau chapitre dans une vie déjà riche en rebondissements.