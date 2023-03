Hamou Touahria désigné nouveau SG par intérim de l’UGTA

Le syndicat de l’Union générale des Travailleurs algériens (UGTA) voit un nouveau secrétaire général (SG) à sa tête Hamou Touahria, après le retrait de Salim Labatcha.

Le Secrétariat national de l’Union générale des Travailleurs algériens, a annoncé aujourd’hui le dimanche 5 mars 2023, dans un communiqué rendu public la désignation de Hamou Touahria au poste de Secrétaire général (SG) par intérim de l’UGTA après le retrait de Salim Labatcha de ce poste pour des « motifs personnels ».

La même source précise que « Le Secrétariat national de l’UGTA a tenu samedi une réunion urgente au siège de la Centrale syndicale à 15h, en présence de l’ensemble de ses membres pour statuer sur la vacance du poste de SG de l’Union, après le retrait de Salim Labatcha de ce poste pour des motifs personnels l’ayant empêché d’accomplir pleinement ses missions ».

« A l’issue d’un débat responsable et fraternel, Hamou Touahria, membre du Secrétariat national, a été désigné SG par intérim de l’UGTA pour la prochaine période, en vue de coordonner et de poursuivre les activités du secrétariat national conformément aux statuts et règlement intérieur » de l’Union.