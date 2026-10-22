Seul pour dédicacer son livre : la vidéo d’un écrivain algérien en larmes émeut le monde arabe

Les larmes de l’écrivain algérien Hamed Yassine, se retrouvant désespérément seul lors de la séance de dédicace de son ouvrage à Bir el-Ater, à l’extrême est du pays, se sont transformées en une affaire culturelle majeure.

Dépassant les frontières de l’Algérie, l’événement a suscité un vif élan de solidarité parmi les auteurs et intellectuels du monde arabe, tout en ouvrant un débat profond sur la réalité de la lecture et le rôle de la promotion dans la diffusion du livre.

Dans une séquence vidéo visionnée des centaines de milliers de fois, l’auteur apparaît assis derrière une table sur laquelle s’entassent des exemplaires de sa nouvelle parution prêts à être dédicacés.

Submergé par l’émotion jusqu’aux larmes, il fixe une salle quasi déserte, où seul un ami a fait le déplacement pour l’accompagner et partager avec lui la joie de cette publication.

Au fil des minutes, cet ami est devenu l’unique soutien resté à ses côtés, tentant de le consoler, de l’apaiser et d’essuyer ses larmes.

Une scène poignante qui résume la déception d’un auteur ayant consacré des années à son projet, avant de se retrouver seul au rendez-vous qu’il espérait tant partager avec ses lecteurs.

Une émotion spontanée née de multiples pressions

Face au retentissement de cette séquence, Hamed Yassine a expliqué, dans une déclaration accordée à la chaîne Echorouk, que ses pleurs lors de cette vente-dédicace étaient spontanés.

Ils résultent, selon lui, d’une accumulation de tensions survenues au fil des ans, compte tenu des difficultés traversées durant son parcours littéraire et du sentiment d’avancer sans aucun soutien.

L’auteur a précisé que le livre qu’il s’apprêtait à dédicacer n’était pas son coup d’essai, mais bien son troisième ouvrage.

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Intitulé « Le Sahara, capitale du brouillard », l’opus croise des thématiques sociales, culturelles et éducatives, en mettant un accent particulier sur l’éducation et l’enseignement — deux domaines qui, estime-t-il, traversent des crises majeures dans le monde arabo-musulman.

Il a souligné avoir tenté d’aborder ces sujets de manière fluide, en s’appuyant sur des personnages complexes et en insufflant une dose de suspense afin de traiter ces questions fondamentales sans se limiter à un exposé théorique direct.

Un élan de solidarité à l’échelle arabe

Fait marquant : la vidéo a rapidement franchi les frontières nationales pour susciter une vague de réactions chez des écrivains et intellectuels des quatre coins du monde arabe.

Pour ces figures de la scène culturelle, la désertion des événements littéraires révèle un malaise plus profond : celui d’une culture écrite aujourd’hui marginalisée face au succès du divertissement rapide et au règne de l’image.

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Cette réalité suscite chez une partie des auteurs un sentiment d’isolement, poussant parfois certains à se retirer du circuit traditionnel de publication.

Néanmoins, d’autres écrivains et analystes temperent ce constat en rappelant que l’absence du public ne reflète pas nécessairement un rejet : un livre reste un objet culturel exigeant une réelle stratégie de promotion, sans laquelle les lecteurs ne peuvent deviner l’existence d’un rendez-vous.

Enfin, selon ces observateurs du monde littéraire, si la quête de reconnaissance de l’auteur est légitime, l’acte de lire et d’acheter un ouvrage doit demeurer un choix libre et passionné, plutôt qu’une démarche guidée par la simple compassion.

Marketing littéraire et liberté du lecteur : un autre regard

Adoptant une perspective différente, le journaliste et écrivain égyptien Mohamed Abdel Rahman Mahmoud a livré une analyse critique de l’événement. Il a invité à dépasser la simple compassion suscitée par la vidéo pour s’interroger sur les conditions d’organisation de la rencontre et les moyens de promotion mis en œuvre.

Dans un article intitulé « Les larmes de Hamed… plus populaires que ses livres », le journaliste indique n’avoir trouvé aucun indice suggérant une mise en scène de l’auteur, mais n’avoir relevé non plus aucune trace évidente d’efforts d’information préalable concernant la parution, la date ou le lieu de la dédicace.

Le confrère égyptien a insisté sur le fait que le livre, au même titre que tout produit culturel, nécessite de la publicité, du marketing et une communication claire sur ses points de vente.

On ne saurait, selon lui, faire porter au public la responsabilité de son absence à un événement dont il n’a jamais eu connaissance.