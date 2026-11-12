SILA 2026 : polémique autour de la présence de Hala Samir, les organisateurs s’expliquent

À peine posé le pied à Alger, la conférencière égyptienne Hala Samir se retrouve au cœur d’une vive polémique. Sa présence effective au Salon international du livre d’Alger (SILA) a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et provoqué de vives réactions au sein de la scène culturelle algérienne.

Vivement critiquée pour ses prises de position jugées « fondamentalistes et obscurantistes », Hala Samir a contraint la direction du SILA à sortir du silence. Face à l’ampleur de la polémique, les organisateurs ont publié un démenti officiel afin de préciser le cadre exact de sa présence à Alger.

Remarquée dès son passage dans les allées du Palais des expositions des Pins maritimes, Hala Samir jouit d’une forte popularité dans le monde arabe. Suivie par des millions d’internautes et de téléspectateurs, cette conseillère familiale égyptienne s’est imposée grâce à ses interventions sur la spiritualité, la vie conjugale et l’éducation des enfants.



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Polémique après l’arrivée de Hala Samir à Alger : le commissariat du SILA se dédouane

Ses discours ultra-conservateurs et la nature de ses interventions, régulièrement jugés « rétrogrades et obscurantistes », ont toutefois déclenché une vague d’indignation parmi les visiteurs et les acteurs de la scène littéraire algérienne. Nombreux sont ceux qui s’interrogent désormais sur la légitimité d’une telle figure au sein de la vitrine culturelle majeure du pays.

Devant la montée du tollé et les multiples interrogations entourant d’éventuelles interventions de la prédicatrice en marge du salon, la direction du SILA n’a pas tardé à réagir. À travers un communiqué publié pour désamorcer la crise, les organisateurs ont fermement rejeté toute responsabilité quant à la venue de la controversée conférencière égyptienne.

Le commissariat a ainsi tenu à clarifier les choses sans la moindre ambiguïté : Hala Samir n’a fait l’objet d’aucune invitation officielle pour intégrer le programme culturel et littéraire de cette 29ᵉ édition du SILA. L’instance organisatrice l’affirme sans détour : la prédicatrice n’a à aucun moment été inscrite à l’agenda des conférences, des débats ou des activités officielles validées pour cette édition.

L’invitation provient d’un exposant étranger

Comment justifier dès lors la présence de la prédicatrice au cœur du salon ? Dans son communiqué, le SILA avance une explication administrative claire, traçant une frontière nette entre sa programmation institutionnelle et les initiatives des stands privés. D’après la direction, Hala Samir est venue à Alger exclusivement sous l’égide d’un exposant étranger accrédité : la « Ligue des écrivains, hommes de lettres et éditeurs ».

Sa mission sur place se résume donc à représenter cette structure éditoriale et à assurer la gestion commerciale de son stand. D’après le commissariat, la conférencière intervient uniquement dans un cadre d’exposition et de vente d’ouvrages pour cet éditeur, sans bénéficier de la moindre tribune officielle cautionnée par les institutions culturelles algériennes.

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