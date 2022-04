Hajj : le ministère saoudien donne plus de détails quant au nombre

Chaque année, les algériens sont enthousiastes à l’idée d’effectuer leur pèlerinage à la Mecque, et depuis le début de la pandémie ils en étaient privés comme l’ensemble des musulmans du monde à cause des risques liés à la crise sanitaire provoqué par le Coronavirus.

L’Arabie saoudite accueillait chaque année plus de 2,5 millions de pèlerins des quatre coins du monde et parmi eux, 36 000 venus d’Algérie. Mais depuis l’apparition de la COVID-19 le nombre de personnes autorisées à effectuer le Hajj avait été réévaluer à seulement 1000 personnes et tous venant du royaume.

Cette fois ci, le premier ministre du Hajj et de la Omra en Arabie Saoudite a annoncé que le nombre de pèlerins allait atteindre les un million. En effet, dans un communiqué diffusé par le ministère saoudien, il a été souligné que ce nombre englobera les pèlerins du royaume mais aussi ceux venant des autres pays, d’après des quotas prédéfinis.

Certaines conditions sont mises en place par le royaume

Le ministère du royaume a certes donné la possibilité aux musulmans d’effectuer le pèlerinage mais certaines conditions ont été mises en place afin que le pays maintienne une certaine stabilité vis à vis de la situation sanitaire actuelle. Des mesures de prévention ont donc été prises afin de limiter les contaminations et les cas surtout au vu des rassemblements récurrents.

En effet seuls les musulmans ayant moins de 65 ans sont éligibles et donc autorisés à effectuer ce rituel sacré.

Les individus doivent avoir effectué un schéma vaccinal complet anti-Covid approuvé par le ministère de la santé saoudienne, en plus d’un test PCR négatif de moins de 72 heures pour les personnes venant de l’extérieur du royaume.