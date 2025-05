Hajj 2025 : l’Algérie expédie 6 tonnes de fournitures médicales pour ses pèlerins

Dans le cadre de la préparation de la saison du Hadj 2025, l’Algérie a expédié ce vendredi environ six tonnes de matériel médical vers les lieux saints en Arabie saoudite. Cette opération vise à assurer un encadrement sanitaire optimal aux milliers de pèlerins algériens attendus cette année à La Mecque, Médine et Djeddah.

Selon un communiqué du Bureau national du Hadj 2025 et de la Omra, cette initiative traduit l’engagement constant de l’État algérien à garantir la santé et la sécurité de ses citoyens, même à l’étranger. La cargaison comprend des médicaments, des équipements médicaux et divers dispositifs de soin, soigneusement sélectionnés pour répondre aux besoins spécifiques des pèlerins pendant leur séjour.

La préparation de cette importante expédition a été confiée à la pharmacie centrale des hôpitaux, plus précisément à son annexe située à Rouiba. La logistique a ensuite été assurée jusqu’à l’aéroport international d’Alger, d’où la cargaison a été acheminée par avion vers le Royaume d’Arabie saoudite.

Un dispositif sanitaire renforcé pour le Hadj 2025

Cette opération logistique s’inscrit dans une stratégie de prévention et de soutien médical global élaborée par la mission algérienne du Hadj. À leur arrivée, les six tonnes de fournitures seront réceptionnées par les représentants du Bureau des affaires des pèlerins algériens. Elles seront ensuite réparties entre les trois centres de la mission algérienne, établis dans les villes de Djeddah, Médine et La Mecque.

L’envoi a été supervisé par plusieurs responsables, dont Mohamed Zerouki, directeur des études, de la communication et des relations publiques du Bureau du Hadj, Abdessalem Azizou, directeur de l’administration et des moyens généraux, ainsi que le directeur de l’annexe de la pharmacie centrale des hôpitaux à Rouiba.

Grâce à ce dispositif, les pèlerins algériens bénéficieront d’un accès immédiat aux soins médicaux, en cas de besoin, et ce, tout au long du déroulement des rites. Cette démarche s’inscrit dans une volonté claire de l’État d’améliorer constamment les conditions d’accompagnement des fidèles, tout en veillant à leur confort et à leur bien-être durant l’un des moments les plus importants de leur vie spirituelle.