Hajj 2023 : renforcement du programme aérien pour le transport des pèlerins algériens

Les préparatifs battent leur plein pour la nouvelle saison du Hajj 2023. Pour ce nouveau chapitre, l’Algérie a revu à la hausse le nombre de ses futurs pèlerins. Rappelons, le ministre algérien des Affaires religieuses et des Wafks a fait savoir que le quota de l’Algérie, pour cette année, a été augmenté à hauteur de 41 300 Hajjs.

Par ailleurs, pour la nouvelle saison du Hajj 2023, l’ONPO a fixé la liste définitive des agences de voyages à 43 agences en plus de l’Agence nationale du Tourisme et de voyage et l’Office nationale du tourisme. L’étape suivante qui s’inscrit dans la démarche de ces préparations consiste à assurer le transport de ses pèlerins algériens.

Transport des pèlerins algériens : le programme aérien au départ de deux aéroports renforcé

En effet, dans un communiqué publié en ce jeudi 20 avril, le ministère des Transports en Algérie a fait part du renforcement du programme aérien permettant de transporter les pèlerins algériens vers les terres saintes. Et ce, au départ de deux nouvels aéroports.

Il s’agit notamment de l’aéroport Ahmed Medeghri à Laghouat, dont le programme sera renforcé avec de nouveaux vols directs pour transporter les pélerins issus des wilayas de Laghouat et d’El Djelfa. Par ailleurs, l’aéroport de Touat Cheikh Sidi Mohamed Belkebir à Adrar sera également renforcé de la même manière pour permettre aux pèlerins de cette ville, mais aussi de Timimoune de rejoindre les terres saintes plus facilement grâce à des vols directs.

Hajj 2023 : le prix dévoilé en Algérie

Pour rappel, le prix du Hajj 2023 a été fixé le 16 avril dernier, notamment lors du Conseil des ministres. À l’issue de cette réunion du gouvernement, la décision portant sur la réduction des prix du Hajj 2023 a été prononcée. Une bonne nouvelle tant attendue par les pèlerins algériens.

En effet, pour la nouvelle saison du Hajj 2023, le prix de ce dernier a été revu à la baisse. En effet, ce tarif passe désormais à 770 000 dinars algériens au lieu de 850 000 Dzd.

