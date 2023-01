Hajj 2023 pour Algériens : la liste des agences de voyage dévoilée

À l’approche de la saison du Hajj 2023, les préparatifs se poursuivent en Algérie. Pour rappel, la saison 2023 du Hajj sera marquée par un retour à la normale, notamment en ce qui concerne le nombre des futurs pèlerins, mais aussi la levée de certaines limites instaurées lors de la pandémie du covid 19.

Dans le même sillage et après avoir dévoilé une première liste préliminaire de 45 agences de tourisme et de voyage qualifiées pour l’organisation de cette nouvelle saison du pèlerinage, l’Office national du Pèlerinage et de la Omra revient avec une liste finale de ces agences.

Hajj 2023 : l’ONPO dévoile la liste définitive des agences de voyages

C’est ce qui ressort du communiqué de l’ONPO, rendu public le 22 janvier dernier, sur sa page officielle. En effet, la nouvelle liste de l’office national du Hajj et de la Omra compte, en plus de l’Agence nationale du tourisme et de voyage et l’Office national du tourisme, 43 autres agences.

Selon le communiqué de l’Office national du pèlerinage et de la Omra, ces agences sont réparties en fonction de quatre aéroports nationaux. Dont, l’aéroport international d’Alger, d’Oran, de Constantine, d’Annaba, ainsi que l’aéroport de Ourgla.

Le nombre des pèlerins algériens revu à la hausse

Dans une précédente déclaration à la presse, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. En l’occurrence Youcef Belmehdi, a fait savoir que le nombre des pèlerins algériens a été revu à la hausse. En effet, selon ce ministre, pour la saison 2023 du Hajj, les pèlerins algériens seront au nombre de 41300 personnes. De son côté, l’Arabie Saoudite a précédemment annoncé qu’elle se prépare pour accueillir près de 2.5 millions de pèlerins dans le monde.

Par ailleurs, la nouveauté cette année, est que les pèlerins, dont l’âge est supérieur à 65 ans, seront également autoriser à accomplir le rituel du pèlerinage. En ce qui concerne les femmes désireuses d’accomplir ce rituel, ces dernières n’auront plus besoin d’un accompagnateur.

| À LIRE AUSSI :

>> Hajj 2023 : le quota des pèlerins algériens revu à la hausse

>> Hajj 2023 : les femmes auront elles besoin d’un Mahram ?