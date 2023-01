Hajj 2023 : les femmes auront elles besoin d’un Mahram ?

Le Hajj approche à grand pas, et les musulmans du monde entier se préparent afin d’effectuer ce rituel. Dans le cadre des préparatifs relatifs à l’organisation de la prochaine saison du Hadj, le ministère du Hajj et de la Omra saoudien a annoncé dans un tweet le 5 janvier 2023 les étapes pour s’inscrire au Hajj sur le site officiel du MoHU ou l’application Nusuk.

Avec cette annonce, toutes les étapes ont été mentionnées. Par la même occasion, les autorités saoudiennes ont donc indiqué que les femmes n’auraient plus besoin d’un Mahram. Elles ne sont plus, dans l’obligation d’être accompagnée par leur mari, leur frère, leur père ou leur fils.

En effet, selon ces mêmes étapes nous remarquons qu’à l’étape numéro 5, l’ajout de l’accompagnateur est facultatif. Cette nouvelle devrait en soulager plus d’une, car pendant longtemps les femmes se voyaient dans l’incapacité d’effectuer ce rituel sacré si elles n’étaient pas accompagnées.

A savoir que les inscriptions pour les pèlerins résidents à l’intérieur du pays sont déjà ouvertes grâce à ce même site, et l’âge minimum a été fixé à 12 ans minimum pour les pèlerins nationaux cette année.

Hajj 2023 : négociation pour l’augmentation du quota de l’Algérie

Les Algériens n’ont pas pu effectuer leur Hajj pendant deux ans suite à la pandémie de la COVID-19, et malgré la reprise de l’an passé, le nombre de citoyens algériens autorisés à effectuer ce rituel est encore assez restreint.

Il y a une vingtaine de jours, plus précisément le jeudi 15 décembre 2022, le ministre a annoncé des négociations avec les responsables saoudiens dans le but de revoir le quota de l’Algérie en prévision du Hajj 2023. C’est lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales au Conseil de la nation que Youcef Belmahdi a relevé les objectifs à atteindre.

Il a donc annoncé que le but était d’atteindre les 40 300 personnes la saison prochaine.