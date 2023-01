Hajj 2023 : le quota des pèlerins algériens revu à la hausse

À l’approche de la nouvelle saison du Hajj 2023, les préparatifs se multiplient pour permettre aux pèlerins dans le monde entier d’accomplir leur pèlerinage dans des meilleures conditions. Dans ce sillage, le ministre saoudien du Hajj et de la Omra a précédemment annoncé un retour à la normale.

En effet, ce dernier a fait part que le nombre des pèlerins. Pour la saison 2023, sera le même que celui précédent, la pandémie du covid-19. Soit environs 2.5 millions de pèlerins issus des pays du monde entier. Par ailleurs, une autre nouvelle vient marquer cette saison. Notamment, la levée des restrictions sur l’âge du pèlerin.

Hajj 2023 : l’Algérie augmente son quota de pèlerins

De son côté, le ministre algériens des Affaires religieuses et des Wakfs, en l’occurrence Youcef Belmehdi, a fait part, dans une récente déclaration à la presse, de l’augmentation du quota des pèlerins algériens pour la nouvelle saison du hajj 2023.

Pour rappel, pour concrétiser cet objectif, des négociations ont été menées avec les autorités saoudiennes compétentes. Et ce, pour revoir à la hausse le nombre des pèlerins algériens. Dans ce sillage, ministre algériens des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé que ce nombre a été augmenté pour atteindre les 41300 hajj pour 2023.

Selon Youcef Belmehdi il s’agit d’une première pour l’Algérie. Par ailleurs, ce dernier a également rappelé que les pèlerins dont l’âge dépasse les 65 ans, pourront désormais accomplir le rituel du Hajj.

Hajj 2023 : les femmes n’auront plus besoin d’un Mahram

Dans un autre dossier, par le biais d’un tweet publié le 5 janvier dernier. Le ministre saoudien du Hajj et de la Omra a fait part des différentes étapes à suivre pour s’inscrire au Hajj 2023. Notamment, sur le site de MoHU ou via l’application Nusuk.

Cependant, dans la même publication, on peut lire que les femmes, désireuses d’effectuer ce rituel, ne sont plus dans l’obligation d’être accompagnées par un Mahram. Et l’ajout d’un accompagnateur est facultatif.

| À LIRE AUSSI :

>> Hajj 2023 : les femmes auront elles besoin d’un Mahram ?

>> Hajj 2023 : l’Arabie Saoudite annonce un retour à la normale