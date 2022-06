Hajj 2022 : liste des vaccins anti-Covid approuvés pour cette saison

Le pèlerinage est l’un des 5 piliers de l’Islam, mais à cause de la propagation de la « Covid-19 », la saison du Hajj a été suspendue pendant deux années. À présent, le pèlerinage reprend, mais en respectant certaines conditions sanitaires mises en œuvre par l’Arabie Saoudite.

En effet, le ministère de la Santé de l’Arabie Saoudite a approuvé 10 types de vaccins pour la saison du Hajj 1443/2022.

Dans une déclaration qui a été publiée par le ministère de la Santé de l’Arabie Saoudite sur son site Web, il a été confirmé que chaque pèlerin doit être vacciné par l’un des 10 vaccins présentés en respectant la dose prescrite pour chacun d’entre eux.

Hajj 1443/2022 : liste des 10 vaccins adoptés par le ministre de la Santé de l’Arabie Saoudite

Selon le ministère de la Santé d’Arabie Saoudite, les vaccins approuvés sont « Pfizer Biontech », « Moderna », « Oxford-AstraZeneca », ainsi que le vaccin « Covofax », « Novaxovide », « Sinopharm », « Sinovac », « Covaxin » et « Spoutnik ».

Tous ces vaccins doivent être adoptés en deux doses pour tous les pèlerins sauf pour le « Johnson » qui nécessite une seule dose pour pouvoir se rendre au Hajj.

Le ministère de la Santé de l’Arabie Saoudite a également présenté sur son site web les différentes conditions et exigences qui concernent la santé des pèlerins qui vont se rendre en Arabie Saoudite, que ce soit pour le Hajj, la Omra ou bien pour le travail saisonnier dans les zones du pèlerinage pour la saison 1443/2022.

Enfin, le ministère de la Santé de l’Arabie Saoudite a partagé sur son site web les différentes recommandations en matière d’hébergement et de transport. Ainsi que les services et centres de santé disponibles à Al-Madīna al-Munawwar et à la Mecque pour le Hajj de cette année.