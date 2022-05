Hajj 2022 : l’Algérie dévoile le coût

Depuis mars 2022, les musulmans de par le monde se sont vus privés du pèlerinage, qui est un des 5 piliers de la religion Musulmane et ce à cause de la pandémie de la Covid-19, qui a bouleversé la monde, et qui continue à le faire. Cependant, cette année 2022 voit la reprise du Hajj.

L’Office national du Hajj et de la Omra en Algérie a révélé que le coût du Hajj pour cette saison 1443 /2022 est estimé à 856 100,00 dinars algériens, billet d’avion compris.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’Office national du Hajj et de la Omra a appelé, les fidèles pèlerins qualifiés pour accomplir les rites du Hajj cette année à suivre les procédures et étapes administratives dans l’ordre suivant :

Se diriger vers les services de la municipalité dès que possible pour obtenir un document attestant de la capacité de la personne à effectuer le Hajj pour cette saison 2022.

Passeport vaccinal obligatoire pour le Hajj 2022

Se présenter aux commissions de santé de la wilaya, accompagné du document de qualification délivré par les services de la municipalité ou du carnet de pèlerinage, pour effectuer les examens médicaux et les vaccinations nécessaires, et pour obtenir le carnet de santé et le certificat de qualification sanitaire pour effectuer les rituels du Hajj.

Se rendre dans les centres de vaccination contre la Covid-19 accompagné du passeport biométrique et de la carte nationale d’identité pour récupérer le passeport sanitaire contenant le QR Code, et ceci pour les pèlerins ayant déjà été vaccinés contre la Covid-19. Quant aux pèlerins qui ne sont pas fait vacciner contre le virus de la Covid-19, ils devront procéder à cette étape et se faire vacciner contre le Coronavirus afin d’obtenir un passeport sanitaire.

Enfin, l’Office national du Hajj et de la Omra a confirmé, par le même communiqué, que le reste des étapes et procédures administratives requises seront annoncées ultérieurement, selon les délais qui leur sont fixés.