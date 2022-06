Hajj 2022 : Emirates Airlines prévoit des vols supplémentaires

À l’approche de l’Aïd El Adha, les préparatifs pour la nouvelle saison du Hadj se multiplient. En effet, après une période de suspension qui a duré deux ans, les algériens pourront enfin accomplir le tant attendu rituel du grand pèlerinage.

Parmi les préparatifs liés au grand pèlerinage, figure la réservation des billets pour les voyages à destination des lieux saints. De son côté, Air Algérie, a lancé la commercialisation de ses billets le 9 juin dernier. Offrant ainsi au futurs pèlerins algériens la possibilité de réserver leur vols avec cette compagnie.

Pour s’y faire, les fidèles pèlerins n’ont qu’à accéder à la plateforme numérique nationale du Hajj, à savoir : www.bawabetlhaj.dz. Par ailleurs, les personnes désireuses de réserver un billet à destination des lieux saints, disposent de la possibilité de se rapprocher des différentes agences de la compagnie aérienne nationale; pour obtenir plus d’informations.

Hajj 2022 : des vols supplémentaires chez Emirates Airlines

Pour sa part, Emirates Airlines a enregistré une augmentation des demandes sur les billets vers les terres saintes, y compris par les Algériens. Pour rappel, cette année, l’Algérie participera à cette nouvelle saison du Hajj, avec environ 18697 pèlerins.

Cependant, cette compagnie aérienne émiratie n’envisage pas de se contenter de son programme actuel. En effet, elle compte déployer 31 vols supplémentaires vers Djeddah. Mais aussi, deux autres vols quotidiens pour la Médine. Et ce, dans le but de contribuer au transport des futurs pèlerins, et ce jusqu’au 20 juillet prochain. Ces vols supplémentaires seront ajoutés au dessertes régulières de la compagnie.

Par ailleurs, Emirates Airlines précise dans un communiqué officiel, que ses vols supplémentaires sont ouverts pour les personnes de moins de 65 ans, en possession d’un visa Hajj en cours de validité. Ceux-ci doivent également disposer d’une preuve de vaccination valide. Et d’un test PCR négatif de moins de 72 heures; tel indiqué par les autorités saoudiennes.

Emirates Airlines se plie au service des futures pèlerins

En effet, connaissant la valeur du rituel du grand pèlerinage, Emirates Airlines travaille d’arrache-pied pour offrir aux fidèles musulmans une expérience inoubliable. Que se soit à bord de ses avions ou au niveau des aéroports; elle met à disposition de ses clients souhaitant regagner les terres saintes; des équipes hautement qualifiées. Et ce, pour assurer la sécurité des pèlerins.

Et ce n’est pas tout. Emirates Airlines charge ses équipes de renseigner et de gérer les différentes procédures qui facilitent le voyage de ces pèlerins. De plus, ce transporteur aérien met de son mieux pour assurer le bien être de ses voyageurs à destination des terres saintes. Notamment en leur offrant le minimum nécessaire pour pallier les besoins de ses clients.