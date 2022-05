Hajj 2022 depuis l’Algérie : de nouvelles conditions au menu

C’est après s’être suspendu pendant deux années consécutives en raison des conditions sanitaires, dû à la propagation de l’épidémie de « Corona », que les préparatifs pour la nouvelle saison du Hajj ont commencé en Algérie.

En effet, le ministre de l’intérieur, des Collectivités Locales et de l’aménagement du territoire a mis en place les mesures et dispositions nécessaires et finales pour le rituel du Hajj, notamment en ce qui concerne la préparation des listes finales des futurs pèlerins qualifiés pour effectuer le Hajj pour la saison 2022. Ainsi, une lettre a été transmise le 1 mai 2022 à tous les walis du pays, comprenant des instructions relatives à l’organisation du rituel du Hajj pour la présente saison.

Le ministre de l’intérieur, des Collectivités Locales et de l’aménagement du territoire a également établi la liste préliminaire des personnes qualifiées pour le rituel du Hajj, à partir des listes supplémentaires pour la saison du Hajj 2019 et celles de la saison du Hajj 2020, tout en éliminant les cas de décès et ceux dont l’âge excède 65 ans à partir du 30 juin 2022.

Pour conclure, l’instruction a limité la date finale pour fixer les listes définitives de chaque wilaya pour aujourd’hui, le 5 mai 2022. Et ce, tout en mettant au courant le ministère, du déroulement de cette procédure.

Les Hadjis doivent soumettre un test PCR négatif de moins de 72 heures

Il faut savoir que, le quota des pèlerins algériens, fixé à 36 000 personnes en 2019 et devant être porté à 41 300 dans celui de la saison du Hajj 2020, vient finalement de baisser de moitié. Cette décision prise par l’Arabie saoudite et qui concerne tous les pays, a pour but de faciliter la mise en place de moyens de prévention contre le virus Covid-19 et empêcher l’affluence des pèlerins.

Parmi les 850 000 pèlerins étrangers qui devraient arriver cette année, l’Algérie occupe la 10e place dans le classement avec un quota de 18 697 hadjis. En effet, cette année, l’Arabie saoudite autorisera un million de musulmans, saoudiens ou issus du monde entier, à participer au grand pèlerinage, ce qui lui permettra pour la première fois depuis les débuts de la pandémie de Covid-19 de s’ouvrir à ceux qui viennent de l’étranger.

Bien que cette réouverture ait eu lieu, le ministère saoudien du Hajj a fait part de certaines conditions permettant d’assurer la sécurité de ces pèlerins. Cette année, le pèlerinage ne concernera que les personnes vaccinées ayant moins de 65 ans. Les pèlerins en provenance de l’extérieur de l’Arabie saoudite seront tenus de soumettre un test PCR négatif de moins de 72 heures.

À titre de rappel, le royaume avait déjà annoncé début mars, la levée de la majorité des mesures restrictives liées au Covid, y compris la distanciation sociale dans les endroits publics et la quarantaine pour les nouveaux arrivants vaccinés, alors que les masques sont désormais requis seulement dans les espaces fermés.