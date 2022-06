Hajj 2022 : Air Algérie ouvre la réservation des billets

Après une suspension qui a duré deux ans, il est temps pour les fidèles pèlerins de retrouver les terres saintes et de préparer leur voyage d’Al Hajj. En effet, l’Office nationale du Hajj et de la Omra a déjà mis en place une procédure et un ensemble d’étapes administrative permettant au pèlerins de mener à bien son voyage.

Pour rappel, dans un communiqué publié sur sa page, l’office national a spécifié une démarche pour les futurs Hajjis. Et ce depuis leur visite médicale, en passant par les étapes administrative et jusqu’au paiement des frais du pèlerinage et l’obtention du carnet du Hajj.

En ce qui concerne des frais, l’Office nationale du Hajj et de la Omra a fixé ce montant pour la saison 2022 au 856.100 DA. Et ce en application aux instructions du conseils des ministres qui a approuvé la subvention des billets des voyages des pèlerins, en apportant une réduction de 100000 Da.

En prenant en compte les appels des futurs pèlerins, l’Office nationale du Hajj et de la Omra a décidé de repousser le dernier délais pour l’accomplissement de toute la procédure administrative et le paiement des frais; pour le jeudi 9 juin 2022 à 18h00.

Hajj 2022 : lancement des réservations des billets de voyage

Dans un communiqué rendu public le mercredi 8 juin 2022, Air Algérie a fait par du lancement des réservations des billets de voyage à destination des lieux saints. Pour y parvenir, les fidèles pèlerins doivent accéder à la plateforme national du Hajj; à savoir : www.bawabetlhaj.dz

Par ailleurs, Air Algérie invite, dans sa publication, les pèlerins à se rapprocher de ses différentes agences; pour obtenir plus d’informations.

En revanche, et comme constaté via plusieurs commentaires des internautes, nombreux sont ceux qui n’ont pas réussi à accéder à la plateforme. D’un autre côté, y a également ceux qui y sont parvenu, après plusieurs essais.

A titre de rappel, après la répartition du nombre des pèlerins par nation pour l’année 2022, le ministère du Hajj et de la Omra de l’Arabie Saoudite a réduit le quota de l’Algérie à moitié. Ainsi, l’Algérie occupe la dixième position du classement, avec 18697 pèlerins.

Une telle décision est prise bien évidemment dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.