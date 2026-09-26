Le secrétaire général de l’OPEP en Algérie : voici pourquoi

Le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Haitham Al Ghais, entame ce samedi 26 septembre une visite de travail en Algérie. Prévue jusqu’au 29 septembre, cette visite intervient à l’occasion du 10e anniversaire de l’Accord d’Alger, qui a contribué à poser les bases de la coopération entre les producteurs de pétrole.

À l’invitation du ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, le secrétaire général de l’OPEP séjournera en Algérie du 26 au 29 septembre. Le ministère des Hydrocarbures a annoncé cette visite dans un communiqué publié samedi.

Durant son séjour, Haitham Al Ghais doit rencontrer plusieurs hauts responsables de l’État algérien. Des entretiens sont notamment prévus avec Mohamed Arkab.

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Les discussions porteront principalement sur les développements du secteur des hydrocarbures et les perspectives du marché pétrolier mondial. Les deux parties doivent également aborder plusieurs questions d’intérêt commun.

Cette visite intervient dans un contexte où les principaux producteurs de pétrole poursuivent leurs échanges sur l’évolution du marché international. Pour l’Algérie et l’OPEP, elle constitue également une nouvelle occasion de renforcer le dialogue autour des enjeux liés à la stabilité du marché pétrolier.

Selon le ministère, la présence du secrétaire général de l’OPEP en Algérie traduit la qualité des relations entre le pays et l’organisation. Elle témoigne également de la volonté commune de poursuivre la coopération et le dialogue sur les questions énergétiques.

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Dix ans après, l’Accord d’Alger reste au cœur de la coopération pétrolière

La visite de Haitham Al Ghais revêt une importance particulière en raison de son calendrier. Elle coïncide avec le 10e anniversaire de l’Accord d’Alger, conclu en 2016 lors d’une réunion de l’OPEP organisée dans la capitale algérienne.

Cet accord a constitué une étape importante dans le rapprochement entre les pays membres de l’OPEP et les producteurs non membres. Il a notamment contribué à renforcer le dialogue entre les différents acteurs du marché pétrolier international.

Le processus engagé à Alger a ensuite participé à la mise en place de la Déclaration de coopération de l’OPEP+, qui a établi un cadre de concertation entre les pays producteurs membres et non membres de l’organisation.

Dix ans après, le ministère des Hydrocarbures souligne ainsi le rôle joué par l’Algérie dans l’émergence de ce mécanisme de coopération. L’anniversaire de l’Accord d’Alger constitue, selon le communiqué, une occasion de rappeler l’importance de cette initiative dans l’instauration d’un dialogue durable entre les grands producteurs de pétrole.

À travers cette visite, Alger et l’OPEP entendent donc également marquer cette étape anniversaire et mettre en avant la continuité de leur coopération. Les échanges prévus jusqu’au 29 septembre devraient permettre de revenir sur les évolutions du marché pétrolier et sur les perspectives de collaboration entre l’Algérie et l’organisation.