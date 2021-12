Haine anti-algériens en France : Jil Jadid menace de porter plainte

Récemment, une vague de haine a refait surface sur les plateaux de télévision et sur les réseaux sociaux. Ces derniers, faisant office d’exutoire, ont abrité des propos racistes, haineux et discriminatoires envers les Algériens suite aux célébrations sur les Champs-Élysées, après la victoire de l’Algérie dans la Coupe arabe de la FIFA 2021.

Une haine qui ne peut passer inaperçue. Nourrie par les arguments de la classe politique notamment de l’extrême droite qui n’a pas manqué de saisir cette occasion de pointer du doigt tous les Algériens en France, une récupération politique à son acmé.

En effet, suite à cette montée de haine, beaucoup ont exprimé leur indignation et leur mécontentement via les réseaux sociaux. D’autres à l’instar du parti Jil Jadid qui ne s’est pas contenté de s’indigner, décident de prendre les choses en main.

La politique algérienne réagit

La branche Europe du parti Jil Jadid a annoncé à travers son président, Zoheir Rouis, son engagement à poursuivre en justice tout propos raciste à l’égard des Algériens en France.

Dans un communiqué, le président du parti déplore dans une rétrospective concise les propos incessants portant atteinte aux Algériens « depuis plusieurs mois, un certain nombre de personnalités politico-médiatiques françaises s’adonnent à des déclarations outrancières, ordurières et nauséabondes pour certaines, faites de jugements de valeur aux relents racistes et xénophobes à l’égard des musulmans en général et des Algériens en particulier ».

« Jil Jadid Europe […] est désormais décidé à poursuivre en justice tous ceux qui, sous couvert de liberté de parole, se laissent aller sans honte ni retenue à des propos racistes et xénophobes, quand ils n’appellent pas tout simplement à la haine, à l’égard de nos compatriotes » a-t-il précisé dans le même communiqué.

Par ailleurs, Zoheir Rouis a invité d’autres parties à réagir « les organisations de défense de la diaspora algérienne et nos talents membres de l’ordre des avocats sont interpellés pour agir, de concert, devant la justice, face à ces dérives sectaires d’un autre temps. Jil Jadid Europe y souscrira en toutes circonstances ».