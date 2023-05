Hafid Derradji tacle une nouvelle fois Djamel Belmadi

Dans un tribune publiée sur le site Algérie Maintenant, Hafid Derradji a exprimé son mécontentement quant à la situation de la Fédération algérienne de football. Selon le célèbre commentateur sportif, l’instance dirigeante du football algérien est plongée dans une impasse depuis plusieurs années, et cela a un impact sur les performances de l’équipe nationale.

Derradji a souligné que la FAF doit être plus transparente et responsable envers les supporters, en expliquant les raisons de l’éviction de certains sélectionneurs et en répondant aux critiques.

Selon Hafid Derradji, il n’est pas juste de faire porter la responsabilité aux joueurs ou aux entraîneurs pour l’échec de l’Algérie à se qualifier pour le Mondial 2022, étant donné qu’il y a eu trois présidents différents à la tête de la Fédération algérienne de football en trois ans.

De plus, il a également été souligné que le sélectionneur national a interféré dans le choix du président de la FAF, même si aucun nom n’a été cité, il est évident qu’il s’agit de Djamel Belmadi.

Le commentateur de BeIN avait publiquement taclé Djamel Belmadi à plusieurs reprises, notamment en l’accusant d’être responsable de l’élimination de l’Algérie de la course à la qualification pour la Coupe du monde 2022.

Hafid Derradji médaillé

Le célèbre commentateur algérien de beIN Sports a récemment remporté la médaille d’or des commentateurs internationaux arabes dans un sondage organisé par la fédération internationale des sports, du marketing et d’investissement.

Il a obtenu 9638 voix et a battu des commentateurs sportifs vedettes de 12 pays arabes, notamment le Tunisien Issam Chaouali et l’Omanais Khalil Al-Balushi.

Cette distinction personnelle permet à Hafid Derradji de se qualifier pour le championnat du monde des commentateurs sportifs avec la participation de 16 pays.