Hafid Derradji s’offre une distinction personnelle au niveau arabe

Le célèbre commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, s’offre une distinction personnelle. En effet, il a remporté la médaille d’or des commentateurs internationaux arabes. Il est qualifié pour le championnat du monde commentateurs.

La fédération internationale des sports, du marketing et d’investissement (IFMIS), a lancé un sondage pour élire le meilleur commentateur sportif arabe. Un sondage électronique qui a connu la participation de commentateurs sportifs de 12 pays arabes.

C’est Hafid Derradji qui s’offre cette distinction personnelle. En effet, il a décroché la médaille d’or avec 9638 voix. Et pourtant, il était en lice avec des commentateurs sportifs vedettes. On cite notamment le Tunisien Issam Chaouali et l’Omanais Khalil Al-Balushi.

A LIRE AUSSI : Polémique candidature de l’Algérie CAN 2027 : Hafid Derradji en remet une couche

Le célèbre commentateur algérien de beIN Sport est donc qualifié pour le championnat du monde des commentateurs sportifs avec la participation de 16 pays. Le sondage se fera via l’application IFMIS.

« Merci à tous ceux qui ont voté pour moi »

Hafid Derradji a livré ses impressions après avoir décroché la médaille d’or du commentateur sportif arabe. Il se dit très content, tout en espérant s’offrir une autre distinction personnelle lors du championnat du monde des commentateurs sportifs.

« Ça me fait un grand plaisir de décrocher la médaille d’or du meilleur commentateur sportif arabe. Je remercie tous les participants au sondage qui m’ont donné leur voix. Je vais participer au championnat du monde des commentateurs sportifs et j’espère décrocher une autre distinction personnelle. Encore une fois, milles merci à tous ceux qui ont voté pour moi ». S’est-il exprimé, dans une déclaration accordée à la page officielle de l’IFMIS sur Twitter.

A LIRE AUSSI : Attaques de Derradji contre Belmadi : à qui profitent ces manœuvres ?