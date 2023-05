Hafid Derradji revient sur les récents échecs du football algérien et alerte

Le commentateur algérien Hafid Derradji a publié une vidéo sur sa page YouTube où il revient sur la dégradation et les échecs récents des équipes nationales de football algériennes.

Il évoque l’élimination de l’équipe A de la CAN 2021, l’échec de la qualification pour le mondial 2022, la défaite de l’équipe A’ à la CHAN 2022, l’échec des U23 à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris, et la récente élimination des U17 de la CAN U-17. Ces événements reflètent la situation actuellement turbulente du football en Algérie.

Le commentateur sportif souligne la prévisibilité de la victoire marocaine lors de la coupe des nations U17, en raison de la qualité technique de l’équipe des lions de l’Atlas. Il considère que la gestion footballistique et politique en Algérie n’est pas impliquée dans un bon investissement dans le football, ce qui a un impact sur la qualité du jeu.

Il pointe du doigt la mentalité dans le milieu, qui ne facilite pas le développement du football, ainsi que les avis contradictoires tenus par les acteurs techniques, journalistiques et publics avant et après chaque tournoi.

Selon Derradji, le système footballistique en Algérie a échoué et il est temps de revoir les mécanismes en place. Il estime qu’un projet concret est manquant et qu’il est nécessaire d’investir d’une manière optimale dans le football algérien, et pas seulement en ce qui concerne l’équipe A.

Le commentateur sportif pessimiste concernant l’organisation de la CAN 2025

L’attribution de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 est un sujet de débat en Algérie, avec des opinions divergentes sur la capacité du pays à accueillir la compétition.

Hafid Derradji avait récemment déclaré aux médias que l’Algérie n’organisera pas la CAN 2025 et que cela était un sujet clos pour lui. Il a également exprimé des doutes quant à la capacité de l’Algérie à accueillir l’édition de 2027 de la compétition.

Cependant, il convient de noter que ces opinions ne concernent pas tous les avis et que la décision finale sur l’attribution de la CAN 2025 et 2027 sera prise par la Confédération Africaine de Football.