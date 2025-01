Hafid Derradji reparle de Belmadi et évoque leur relation

Hafid Derradji parle une nouvelle fois de Djamel Belmadi. Il évoque également sa relation avec l’ex-sélectionneur national.

Hafid Derradji faisait partie des journalistes ayant réclamé le départ de Djamel Belmadi juste après l’élimination de l’équipe d’Algérie de la Coupe du Monde-2022 face au Cameroun. Dans un passage sur une chaine de télévision privée, le célèbre commentateur sportif algérien de beIN Sports reparle de l’ex-sélectionneur national.

« Belmadi a réussi, comme il a échoué. Personne ne peut oublier qu’il a mené l’équipe d’Algérie vers le sacre africain en 2019 après pas moins d’un an de sa nomination à la tête des Verts. Mais il faut savoir qu’il a échoué à trois reprises. Les deux CAN 2021 et 2023 ainsi que l’élimination de la Coupe du Monde-2022 », dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Aucun sélectionneur national n’a eu autant de soutien de la part des supporters algériens comme Djamel Belmadi. Comme je l’ai toujours dit, si j’étais à sa place, j’aurais quitté l’équipe d’Algérie juste après l’élimination face au Cameroun […] Après, j’avais rédigé un article où j’avais dit que « tu dois être Djamel Belmadi » pour rester après cette grande désillusion ».

Rappelons que Djamel Belmadi a quitté l’équipe d’Algérie il y a un an, soit juste après l’élimination des Verts du premier tour de la CAN-2023 qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire.

Derradji évoque sa relation avec Belmadi

En parlant de Djamel Belmadi, Hafid Derradji évoque la relation qui existe avec l’ex-driver des Verts. « Ce n’était pas une relation intime, mais je dis une bonne relation. On était en contacts permanents. Je l’avais toujours soutenu et encouragé lorsqu’il était à la tête de l’équipe d’Algérie. C’était une relation professionnelle plus qu’amicale », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Actuellement, notre relation n’était pas comme avant. C’est tout à fait normal car il n’est plus sélectionneur national ».

Et enfin de conclure : « Lorsque j’étais employé à la Fédération algérienne de football (Chargé de communication à l’époque de Raouraoua début les années 2000, ndlr), Belmadi était joueur de l’équipe nationale, mais je n’avais aucune relation avec lui, idem pour les autres joueurs.