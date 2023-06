Hafid Derradji qualifie la FAF d’organisme amateur

Le célèbre commentateur sportif algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, s’en prend une nouvelle fois à la fédération algérienne de football. Il qualifie la première instance du football algérien d’organisme amateur.

Hafid Derradji est connu pour être opposant à l’actuel bureau fédéral de la fédération algérienne de football. Il ne rate pas l’occasion pour descendre en flammes la structure à Djahid Zefizef. Dans sa dernières sortie médiatique, le célèbre commentateur sportif de beIN Sports qualifie la FAF d’organisme amateur.

A LIRE AUSSI : Présidence de la FAF : les graves accusations de Hafid Derradji

« Je vois que la FAF est une fédération amateur. Je ne vise pas une seule personne seulement, mais tout un organisme. Quand on a un vrai projet, on fixe l’objectif. Après on réunit tous les moyens pour l’atteindre. Ce n’est pas le cas au sein de l’actuelle fédération ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à un média algérien.

Derradji explique son pessimisme pour la CAN-2025

Par ailleurs, Hafid Derradji était la première personne qui a affiché son pessimisme de voir l’Algérie accueillir la CAN-2025. Dans ses plusieurs publications sur les réseaux sociaux, il a toujours affirmé que l’organisation de la 35e édition de la CAN a été bel et bien attribuée au Maroc. Le commentateur de beIN Sport s’explique.

« Le dossier du pays organisateur de la CAN-2025 a été bouclé il y a longtemps. Avoir l’honneur d’organiser une CAN est un défi qui se lance loin des dossiers de candidature et les conditions d’organisation. Je pense qu’on est devenus faibles ces dernières années ». A-t-il indiqué.

Dans ce même sillage, Derradji tire une nouvelle fois sur les responsables à la FAF. « Je n’arrive pas à comprendre comment ils n’ont pas profité de la présence des membres du comité exécutif de la CAF en Algérie lors du CHAN et de la CAN U17 pour avoir leur numéro de téléphone ? Pourquoi ils ne leur ont pas conviés à un diner et leur demander de voter en faveur de l’Algérie ? Selon mes informations, les membres du comex s’interrogent pourquoi personne de l’Algérie ne les a contactés pour leur demander de voter en faveur de l’Algérie. C’est décevant.

A LIRE AUSSI : Polémique candidature de l’Algérie CAN 2027 : Hafid Derradji en remet une couche

Et d’ajouter : « En revanche, des personnes de l’autre côté (il fait allusion au Maroc, ndlr) ont fait un énorme travail sur tous les niveaux ».

Enfin, Hafid Derradji exprime encore son pessimisme pour la CAN-2027. « C’est la raison pour laquelle l’Algérie s’est portée candidate pour la CAN-2027. Mais ce sera encore difficile, très difficile ». A-t-il conclut.