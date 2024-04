Hafid Derradji : « oui, j’irai couvrir la CAN 2025 au Maroc, si BeIN Sport me le demande »

Hafid Derradji se dit prêt d’aller couvrir la CAN-2025 au Maroc. Il affirme qu’il n’a aucun problème avec le pays voisin et son peuple.

D’une manière directe ou indirecte, Hafid Derradji s’en est pris au Maroc à plusieurs reprises. Certes, il est indésirable chez les Marocains, mais le commentateur algérien de BeIN Sports se dit prêt d’aller au pays voisin pour couvrir la CAN-2025. « À ce que je sache, je ne suis pas interdit d’accéder au territoire marocain. Si mon travail m’impose d’aller au Maroc pour couvrir la CAN-2025, alors je le fais sans aucun problème ». Dira-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Dans ce même sillage, Derradji affirme qu’il n’a problème « ni avec le Maroc ni avec le peuple marocain. D’ailleurs, j’ai beaucoup d’amis Marocains que je connais depuis plus 30 ans », et d’ajouter : « Je n’ai jamais insulté ou manqué de respect au Maroc, au peuple marocain, mais, en revanche, je n’accepte jamais qu’on porte atteinte à l’Algérie, à son histoire et à son peuple ».

Derradji contre le retour des relations « à la normale »

En parlant toujours du Maroc, Hafid Derradji assure qu’il est contre, pour le moment, du retour des relations « à la normale » avec l’Algérie.

« Je suis contre la réouverture des frontières et retour des relations à la normale entre les deux pays. Peut-être plus tard, oui, mais pour le moment, non ». A-t-il avoué.

Et de conclure : « Je ne me suis pas mis dans une bataille. Mais je me considère un membre de l’Algérie si mon pays intervient pour défendre ses intérêts ».

Rappelons que l’Algérie avait décidé de rompre les relations avec le Maroc depuis septembre 2021 et interdire la Royale Air Maroc de survol sur le territoire national.