Hafid Derradji : « le Général Toufik a convaincu des binationaux d’opter pour l’Algérie »

Hafid Derradji fait des révélations à propos de sa relation avec le général Toufik. Il fait aussi une confidence commence ce dernier a pu rejoindre un bon joueur binational d’opter pour l’équipe d’Algérie.

Beaucoup de choses ont été dites à propos de la relation entre Hafid Derradji et le général Mohamed Mediene, plus connu sous le nom du général Toufik. On croyait que ce n’étaient que des rumeurs, mais le commentateur algérien de BeIN Sports avoue, pour la première fois, son amitié avec l’ancien patron du DRS (Département de la recherche et de la sécurité).

« Lorsque je l’avais rencontré pour la première fois, j’ai vu un homme respectueux, qui se respecte, un intellectuel et un amoureux du football. C’est un honneur pour moi de l’avoir connu », dira-t-il.

« Pour vous faire une confidence, il m’a contacté récemment pour demander mon avis sur le nouveau sélectionneur national Vladimir Petkovic. Il m’a même demandé son salaire, je lui ai que je n’en sais pas, mais il dépasserait les 100.000 euros. Il m’a dit que c’est trop…Cela prouve qu’il est jaloux de son pays et à quel point il est soucieux sur le trésor de l’Algérie, bien qu’il soit loin, très loin même, de la vie politique », a-t-il confié.

Comment le général Toufik a convaincu des binationaux d’opter pour l’Algérie ?

En parlant toujours du général Toufik, Hafid Derradji fait une autre confidence sur lui. En effet, il affirme qu’il a été dernière la venue de plusieurs joueurs binationaux en équipe d’Algérie, sans pour autant dévoiler leur identité.

« Pour vous faire une autre confidence sur le général Toufik, ce serait peut-être un scoop, il était intervenu en personne pour convaincre certains joueurs binationaux d’opter pour l’équipe d’Algérie. Ce n’était pas d’une manière directe, mais par l’intermédiaire de certaines personnes. Je sais aussi qu’il a contacté un grand footballeur au monde pour convaincre un joueur binational d’opter pour l’Algérie et ce dernier a fini par rejoindre les Verts. C’est lui-même qui me l’a confié », a-t-il confié.

« C’est quelqu’un qui aime beaucoup le football. La preuve, il continue à jouer au foot malgré son âge avancé », a-t-il ajouté.