Hafid Derradji et un ex-ministre de la Culture rendent visite à Salah Aougrout à Alger

Salah Aougrout connu aussi sous le nom de Souilah, une des figures de la scène artistique algérienne continue de se soigner après son retour de France ou il s’est soigné pendant de longs mois.

En effet, après plus de deux ans d’absence en raison d’une grave maladie et d’un long processus de soins en France, l’artiste Salah Aougrout, a fait son retour en Algérie le 4 février dernier, et depuis Souilah connu pour ses rôles emblématiques dans plusieurs séries algériennes, a reçu la visite de plusieurs artistes algériens, mais aussi de personnalités politiques et autres.

Cette fois-ci, c’est le commentateur sportif algérien le plus connu au monde, qui a rendu visite au comédien Salah Aougrout. En effet, Hafid Derradji a partagé sur ses réseaux sociaux une publication dans laquelle on le voyait en compagnie de Souilah lors d’une visite à l’hopital de Bouchaoui à Alger, ou il était aussi accompagné de l’ex-ministre de la Culture Hamraoui Habib Chawki.

Hafid Derradji a écrit en partageant ses photos de la visite : « En compagnie du frère et ami Hamraoui Habib Chawki, en visite au frère et cher ami, l’artiste Salah Aougrout, que Dieu prolonge sa vie, qui est en convalescence à l’hôpital Bouchaoui. Nous l’avons retrouvé comme avant, gentil, amical et amusant, il envoie ses salutations à tous ses fans. Que Dieu te protège cher Souilah, et guérisse tous les malades et blessés que nous avons rencontrés à l’hôpital. »

A quand un retour de Salah Aougrout sur la scène artistique algérienne ?

Après plus de deux ans d’absence en raison d’une grave maladie et d’un long processus de soins en France, l’artiste Nidhal El Djazairi a révélé le retour du géant de la comédie, Salah Aougrout, sur la scène artistique.

C’est par le biais de son compte Facebook que Hussein Kahla alias Nidal El Djazairi, directrice du théâtre régional de Béjaïa, a annoncé samedi dernier, durant la soirée via son compte Facebook officiel, le retour de Salah Aougrout dans le paysage artistique algérien, juste après lui avoir rendu visite.

Ajoutant : « Il reviendra et tiendra ses promesses, c’est ce qu’il m’a dit en présence de son épouse, Fatima Belhaj, alors que je lui rendais visite aujourd’hui en compagnie du metteur en scène, le professeur Belkacem Ammar Mohammed ».