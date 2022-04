Hafid Derradji défend Belmadi et accuse gravement Gassama

Le célèbre commentateur Algérie de la chaine sportive Qatarie «bEIN Sports», Hafid Derradji, prend la défense de Djamel Belmadi. Il affirme qu’une cabale «malsaine» est menée contre le sélectionneur national qui n’a, pourtant, juste critiquer l’arbitrage vicieux de Bakary Gassama lors du match Algérie-Cameroun, sans pour autant n’attaquer personne.

Lors de sa dernière sortie médiatique, Djamel Belmadi a descendu en flammes l’arbitre Bakary Gassama à la suite de son arbitrage vicieux lors du match retour des barrages Algérie-Cameroun, disputé le 29 mars dernier au stade Mustapha Tchaker de Blida. Sa déclaration a créé une grande polémique. En plus du communiqué de la fédération Camerounaise de football qui a décidé de saisir la commission d’éthique de la Fifa ainsi que la déclaration de Patrick Mboma ou encore l’arbitre Français Tony Chaperon, la fédération Gambienne de football a prit la défense de son compatriote Gassama puisqu’elle décidé de saisir à son tour l’instance international.

Hafid Derradji, le célèbre commentateur Algérien de la chaine sportive Qatarie «Bein Sports », prend la défense du sélectionneur national. «En aucun cas il n’a cité Eto’o ou la fédération Camerounaise de football. Il a juste critiqué l’arbitrage de Gassama. Il n’est pas le premier à contester l’arbitrage et ne sera pas le dernier. Franchement, je ne suis pas pourquoi tout le monde s’en est prit lui. Cela suscite des interrogations, faut-t-il le dire. Je crois qu’une cabale malsaine est menée contre le sélectionneur national », dira-t-il, dans une déclaration accordé au «DZ Match»

Derradji a également répondu à l’arbitre Français Tony Chaperon, qui a tiré à boulets rouges sur Belmadi, en déclarant : «C’est un arbitre réputé pour être quelqu’un de raciste. Je n’ai pas oublié lorsqu’il a expulsé un joueur marocain en championnat Français, en lui disant : «Dégage sale Arabe ». Il n’est pas le mieux placé pour nous donner des leçon dans l’éthique et le faire-play ». A rappeler que l’arbitre en question a qualifié Belmaid de «médiocre » pour avoir critiqué Bakary Gassama.

Hafid Derradji affirme que le sélectionneur national Djamel Belmadi devait avoir le soutien de tout le monde. «Il a juste dénoncé les erreurs d’arbitrage de Gassama lors du match Algérie-Cameroun. A mon avis, et au lieu de faire l’objet des critiques, il devait plutôt avoir le soutien de tout le monde car cela rentre dans le cadre de la contribution pour l’amélioration de l’arbitrage en Afrique. ».

Les graves révélations de Derradji

Le célèbre commentateur Algérien a fait de graves révélations dans une autre déclaration accordé à «Dz News». En effet, il soupçonne un «complot » entre la Fecafoot et Bakary Gassama contre l’Algérie. «Franchement, la réaction des Camerounais via un communiqué officiel est exagérée. Je soupçonne un complot contre la sélection nationale Algérienne, où Gassama a joué un rôle important. Ce n’est pas une première, et ce ne serait pas la dernière », a-t-il indiqué.

Poursuivant sa déclaration, Hafid Derradji ajoute : «Mais quelle mouche a piqué la Fécafoot ? En aucun moment, Belmadi ne l’a cité, alors pourquoi une telle réaction de sa part ? Pourquoi Gassama a été désigné pour officier les matchs du Cameroun à deux reprises en espace de deux mois seulement ? Des interrogations qui ouvrent les portes aux spéculations quant à un probable complot entre toutes les parties. Ce qui ».

Dans tous les cas de figure, la FAF, et en plus du recours qu’elle a introduit à l’instance international le lendemain du match Algérie-Cameroun, elle a aussi formulé un dossier à la commission d’arbitrage de la Fifa, reste à savoir que va décider cette dernière après avoir traité l’affaire.