Le célèbre journaliste et commentateur sportif Hafid Derradji, établi au Qatar, a exprimé son mécontentement face à la fermeture des frontières et son impatience de pouvoir rentrer en Algérie. Le commentateur sportif de la chaîne BeIN Sports s’est notamment penché sur la dernière décision du gouvernement d’exempter trois catégories de voyageurs Algériens du confinement sanitaire.

En effet, et après cette dernière décision du gouvernement, qualifiée par Hafid Deradji d’« inutile », le commentateur sportif a vivement critiqué les mesures prononcées par les autorités publiques Algériennes et qui viseraient, selon lui, à « empêcher les Algériens vaccinés contre la Covid de rentrer dans leurs pays sans passer par une période de confinement sanitaire ».

Pour rentrer en Algérie « il faut être mort, malade ou bien avoir plus de 80 ans »

« Tu ne peux entrer en Algérie nouvelle sauf si tu es mort, malade, ou si tu dépasses les 80 ans », c’est ainsi que Hafid Deradji a commenté le dernier allégement apporté par le gouvernement Algérien au protocole sanitaire qui permet l’entrée des voyageurs en Algérie. Pour le journaliste sportif, il s’agit « d’une décision dénuée de sens et d’utilité », d’autant plus que les catégories concernées par cet allégement sont quand même tenues de présenter un certificat de vaccination.

Pour Hafid Derradji, si ces trois catégories sont autorisées à entrer en Algérie en présentant seulement un certificat de vaccination, « alors pourquoi en priver le reste des Algériens vaccinés ? ». « qu’elle est la raison de faire une différence entre les deux ? » s’interroge encore Derradji qui se dit préoccupé par le sort des ressortissants établis dans les pays du Golf et dans le continent Américain. « Ceux-là n’ont-ils pas le droit de rentrer dans leur propre pays ? ».

Hafid Derradji se demande si ces ressortissants Algériens qui désirent rentrer en Algérie devraient « attendre qu’un membre de leur famille décède pour qu’ils puissent l’accompagner, subir une intervention chirurgicale pour pouvoir rentrer, ou bien attendre d’avoir 80 ans ? ». Derradji affirme en outre que « la Qatar Airways effectue trois dessertes par semaine de Doha vers Alger, et transporte des passagers étrangers qui entrent en Algérie sans passer par le confinement sanitaire au moment où l’Algérien est empêché d’embarquer et de rentrer chez lui, et ce, même s’il est vacciné ».