Hafid Adrar nommé nouveau PDG de la CNR : les pensions de retraite au cœur des priorités

Ce dimanche matin, Hafid Adrar a été officiellement installé comme directeur général de la Caisse nationale de retraite (CNR), succèdant à Djaafar Abdelali.

La cérémonie s’est déroulée au siège de l’institution, en présence du secrétaire général du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Akli Barakati, et de cadres du ministère ainsi que des responsables du fonds.

Fort d’une expérience solide dans le secteur de la Sécurité sociale, Hafid Adrar avait déjà occupé le poste de directeur de la retraite au sein du fonds, ce qui lui confère une expertise stratégique pour piloter ce dossier et améliorer la qualité des services aux pensionnés à travers le pays.

Ce changement intervient dans le cadre du renforcement de la gestion et de l’amélioration des services proposés aux retraités à travers les différentes wilayas du pays.

Hafid Adrar prend les rênes de la CNR : un nouveau souffle pour les services sociaux internes

Parallèlement à l’arrivée de Hafid Adrar, la CNR a mis en place le 11 novembre 2025 la Commission nationale des services sociaux, sous la supervision du président de la commission de participation. Cette initiative vise à insuffler un nouveau dynamisme dans la gestion sociale et à améliorer les services destinés aux employés du fonds et à leurs familles, dans une approche plus professionnelle et équitable.

La commission est composée de :

Mohamed Bousbaï : président

Faisal Atiya : vice-président

Mohamed Yassine Ben Yacoub : trésorier

Mohamed Lahcen : vice-trésorier

Yassine Kachida, Chehinaz Kraouti et Souleiman Nejoum : membres

Le programme annuel de la commission prévoit notamment :

La conclusion de partenariats avec des institutions de santé, de tourisme et de loisirs pour les employés et leurs enfants ;

Le lancement d’initiatives solidaires à l’occasion des fêtes nationales et religieuses ;

Le soutien aux activités culturelles et sportives pour renforcer la cohésion au sein de la CNR ;

La mise à jour des mécanismes d’accompagnement social pour mieux répondre aux besoins des employés dans toutes les wilayas.

CNR : priorités attendues sous la direction de Hafid Adrar

Sous sa direction, Hafid Adrar aura pour mission de poursuivre les avancées déjà engagées par la CNR, notamment en matière de digitalisation et d’amélioration des services aux retraités. Tout en modernisant davantage la gestion et en rapprochant les services des besoins des pensionnés.

De nombreuses attentes reposent sur lui, en particulier la capacité du fonds à réagir rapidement et efficacement aux besoins des retraités, tout en maintenant un suivi rigoureux et une accessibilité optimale dans toutes les wilayas.

Cette nomination marque un moment stratégique pour la CNR, qui continue de progresser grâce aux améliorations déjà mises en place. Tout en s’inscrivant pleinement dans la stratégie nationale de protection sociale et de développement inclusif.