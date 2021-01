Hadjimi demande de dévoiler la composition du vaccin Covid-19

Le secrétaire général de la Coordination nationale des imams, Djelloul Hadjimi a demandé au ministère de la Santé et au Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Algérie, de dévoiler la composition et la formulation du vaccin Covid-19 choisi par l’Algérie.

La déclaration secrétaire général de la Coordination nationale des imams, Djelloul Hadjimi, intervient à la lumière de l’émergence de rumeurs selon lesquelles le vaccin anti-Coronavirus choisi par l’Algérie contient des compositions « Harams » et non conforme au rite musulman.

Djelloul Hadjimi a déclaré que la divulgation de la formulation du vaccin permettra de vérifier si le vaccin est Halal, et ceci couperait la voie aux investisseurs dans les rumeurs concernant une éventuelle existence de certaines produits « Haram » dans les compostions du vaccin.

Il a également affirmé que la divulgation de la composition assurait les musulmans inquiétés de la composition des vaccins contre le nouveau coronavirus, estimant toutefois que cette mesure encouragerait les citoyens craintifs à se faire vacciner.

Dans le même sillage, le secrétaire général de la Coordination nationale des imams a indiqué qu’ils avaient auparavant fait appel aux autorités sanitaires pour qu’elles prennent en compte le standard de la nature de la société algérienne dans l’acquisition du vaccin contre le Coronavirus.

Fourar : Le vaccin anti-covid choisi par l’Algérie est « halal »

Il convient de rappeler que le porte-parole du comité national de suivi de l’évolution du coronavirus a réagi aujourd’hui aux rumeurs selon lesquelles le vaccin anti-covid « n’est pas conforme avec l’islam ». « Ces rumeurs sont infondées », a-t-il assuré.

Le même responsable a assuré que l’État algérien et le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus sont « soucieux de choisir un vaccin efficace et sûr pour les citoyens ».