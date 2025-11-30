Hadjdj et Omra : l’ONPO apporte une précision importante

L’Office National du Hadj et de la Omra (ONPO) a lancé, ce dimanche, une mise en garde ferme aux citoyens face à la prolifération de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux concernant les démarches, dates, coûts et procédures liés au pèlerinage. Une alerte qui intervient après la multiplication de publications non officielles, souvent diffusées avant les annonces de l’office, créant confusion et inquiétude parmi les futurs pèlerins.

Mise en garde contre les fausses informations sur le pèlerinage

Selon le communiqué de l’ONPO, certaines pages et individus publient – volontairement ou non – des informations erronées allant des calendriers et dates des inscriptions, aux coûts estimés du hadj, en passant par des détails organisationnels ou même des avis religieux prétendument adoptés pour la saison à venir.

Ces contenus non vérifiés génèrent, selon l’institution, un climat de confusion et poussent parfois des citoyens à prendre des décisions importantes basées sur des données totalement incorrectes. Plusieurs futurs pèlerins se retrouvent ainsi induits en erreur avant même le lancement officiel des procédures.

Les sources officielles de l’ONPO

L’ONPO insiste sur le fait que toutes les informations fiables concernant le hadj et la omra sont publiées exclusivement par ses canaux officiels :

Site web institutionnel

Pages certifiées sur les réseaux sociaux

Communiqués officiels et conférences de presse

L’office exhorte les citoyens à éviter tout partage ou interaction avec des contenus non confirmés, afin d’éviter la propagation de rumeurs susceptibles de perturber l’organisation nationale du pèlerinage.

Dans son communiqué, l’institution souligne également que la diffusion d’informations trompeuses ou mensongères fait désormais l’objet d’un suivi rigoureux par les services compétents. Les auteurs de ces pratiques, considérées comme préjudiciables aux citoyens et à la bonne organisation du hadj, s’exposent à des mesures légales.

Préparation sereine des campagnes de Hadj et Omra

L’ONPO rappelle que son objectif principal reste la protection des pèlerins, la garantie d’un accès fiable à l’information et la préparation sereine des futures campagnes de hadj et omra.

