Hadja Lahbib validée par le Parlement européen : elle évoque ses origines algériennes

Le 6 novembre 2024, la ministre des Affaires étrangères belge, Hadja Lahbib, a été auditionnée par le Parlement européen dans le cadre de sa nomination en tant que commissaire européenne. Cet examen par les députés européens, d’une importance capitale, a révélé non seulement sa détermination, mais aussi un parcours qui, à chaque étape, témoigne de son héritage et de ses valeurs.

« Rien ne me prédestinait à me retrouver devant vous », a affirmé Hadja Lahbib, commissaire-désignée, en ouverture de son audition au Parlement européen, le 6 novembre 2024.

Cette déclaration poignante résume alors le parcours hors du commun de la ministre des Affaires étrangères belge, dont l’histoire personnelle et professionnelle illustre parfaitement les valeurs de l’Union européenne : égalité, solidarité et opportunité.

Ainsi, la libérale n’a pas manqué de rappeler le parcours de son père, immigré algérien dans les mines du Borinage, puis son propre parcours d’universitaire, de grande reporter et de présentatrice de JT, avant de devenir ministre. Son histoire est une véritable illustration du rêve européen, où la diversité et le mérite s’entrelacent.

Un parcours façonné par ses origines

Née à Boussu, en Belgique, d’un père immigré algérien, Hadja Lahbib n’a jamais oublié ses racines. Issue d’une famille originaire de la région de Kabylie, son père, arrivé en Belgique pour travailler dans les mines du Borinage, a tracé le chemin d’une vie marquée par le travail acharné et la résilience. Dans ses réponses, la ministre a souligné l’importance de cette histoire familiale qui a façonné son identité et sa vision de l’Europe. « C’est une histoire européenne, c’est ça l’Europe : égalité, solidarité et opportunité », a-t-elle déclaré, rappelant que son propre parcours témoigne de ces valeurs fondamentales.

Après des études en journalisme à l’Université libre de Bruxelles, Hadja Lahbib s’est imposée comme une grande reporter, présentatrice de Journal télévisé à la RTBF, puis réalisatrice de documentaires pour Arte Belgique. Son engagement professionnel l’a propulsée à la tête du ministère des Affaires étrangères en 2022, faisant d’elle la première femme d’origine algérienne à occuper ce poste stratégique en Belgique. Un parcours remarquable, qui fait d’elle une figure incontournable de la diplomatie belge et, désormais, une candidate crédible pour la Commission européenne.

Hadja Lahbib : Approuvée par le Parlement européen, elle devient Commissaire européenne

Le Parlement européen a approuvé la candidature d’Hadja Lahbib, ancienne Ministre des Affaires étrangères belge, lors d’un grand oral de trois heures. La libérale deviendra la prochaine Commissaire européenne en charge de l’égalité, de l’aide humanitaire et de la gestion de crise, un rôle stratégique au sein de l’Union européenne.

Durant cette audition cruciale, Hadja Lahbib a été interrogée par 54 députés européens, issus de quatre commissions parlementaires directement concernées par sa nomination : la commission du développement (DEVE), celle des droits des femmes et de l’égalité des genres (FEMM), des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE), ainsi que de l’environnement (ENVI). Cette session a alors permis aux députés de scruter minutieusement la candidature de la ministre belge, qui a su répondre avec assurance et clarté aux interrogations.

Un discours de conviction

À l’issue de l’audition, Hadja Lahbib a exprimé sa gratitude envers les députés européens, soulignant l’honneur qu’elle ressentait à recueillir leur confiance. « C’est un grand honneur pour moi de recueillir la confiance des députés européens. Les défis et les responsabilités qui m’attendent sont à la hauteur de ma motivation », a-t-elle affirmé.

La nouvelle Commissaire européenne a également mis en avant les valeurs européennes d’égalité et de solidarité qui l’ont guidée tout au long de son parcours, et qu’elle s’engage à défendre avec ferveur : « Les valeurs européennes d’égalité et de solidarité ont fait de moi qui je suis. Je les défendrai avec toute ma force et ma conviction. »

Elle a donc précisé que son rôle serait centré sur la lutte contre toutes les formes de discrimination, la gestion coordonnée des crises, et le soutien humanitaire aux populations vulnérables. « Pour assurer à chaque Européenne et Européen le droit de vivre la vie qu’il désire, libre de toute discrimination. Pour prévenir ensemble les crises et les affronter de façon coordonnée et unie. Pour garantir notre soutien humanitaire aux populations dans le besoin », a-t-elle ajouté.

Hadja Lahbib a conclu son discours en exprimant son engagement à faire de l’Union européenne un projet dont ses citoyens puissent être fiers, en œuvrant pour un avenir meilleur pour les générations futures : « Ensemble, continuons à faire de l’Union européenne un projet dont nous pouvons être fiers aujourd’hui. Pour garantir un meilleur avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. »

Ainsi, Hadja Lahbib prendra officiellement ses fonctions de Commissaire européenne dans les prochaines semaines, prête à relever les nombreux défis qui l’attendent et à défendre les principes qui lui sont chers.