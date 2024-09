Hadj Radjem lance un appel aux supporters du Mouloudia et aux jeunes

Le président du MC Alger, Mohamed Hakim Hadj-Redjem, soutien Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle 2024. Il envoie un message aux supporters du Mouloudia et aux jeunes.

À six jours seulement, le compte à rebours des élections présidentielles du 7 septembre 2024 a commencé. Le président du MC Alger, Mohamed Hakim Hadj-Redjem, a affiché ouvertement son soutien au candidat libre, Abdelmadjid Tebboune.

« Nous soutenons le candidat libre, M. Abdelmadjid Tebboune, à la présidentielle 2024 car nous sommes convaincus de ce qu’il a réalisé lors de son mandat, malgré toutes les difficultés. D’abord comme citoyen algérien, puis comme président du Mouloudia d’Alger, je soutiens le programme de M. Abdelmadjid Tebboune », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Lors du mandat de M. Tebboune, le sport en Algérie a connu beaucoup d’évolution, notamment en matière d’infrastructures, avec l’inauguration de plusieurs stades. Et pour preuve, notre club a bénéficié d’un joyau aux normes mondiales et qui fait partie des meilleurs du continent, pour ne pas dire le meilleur, selon une reconnaissance de la Confédération africaine de football ».

Hadj Redjam demande aux sportifs et les jeunes de soutenir Tebboune

Si Hadj Redjem soutient Tebboune, c’est parce qu’il est convaincu que ce dernier va réaliser beaucoup de choses s’il sera réélu président de la République. « M. Tebboune a assuré une période de transition lors du premier mandat. Nous sommes persuadés que son énorme travail lors des cinq dernières années va porter ses fruits s’il sera réélu président de la République », dira-t-il.

Enfin, le président du Doyen lance un appel aux sportifs et aux jeunes, les supporters du Mouloudia en particulier. « Je demande aux sportifs algériens et les jeunes, les supporters du Mouloudia en particulier, de soutenir le programme de M. Abdelmadjid Tebboune car il a toujours tendu la main aux Algériens […] Je réitère mon soutien total à M. Tebboune comme citoyen algérien, responsable et président du grand club en Algérie », a-t-il conclu.