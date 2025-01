Hadj Moussa : « je n’aurais jamais choisi la France »

Grand espoir de l’équipe d’Algérie, Anis Hadj Moussa confirme son grand attachement à son pays d’origine. Il assure qu’il n’avait en tête que la sélection nationale depuis qu’il a commencé à jouer au football.

Né en France de parents algériens, Anis Hadj Moussa fait partie des rares joueurs ayant opté pour l’équipe d’Algérie à leur jeune âge. Grande révélation du championnat néerlandais cette saison, il affirme qu’il n’aurais jamais choisi la France et qu’il ne pensait qu’à jouer pour l’Algérie dès son jeune âge.

« Je n’avais qu’un seul choix en tête, et c’était l’Algérie. C’est le choix du coeur, sans hésiter. Mes parents sont algériens, et si j’avais eu le choix, c’est sûr et certain que j’aurai choisi l’Algérie. », a-t-il confié, dans une interview accordée à beIN Sports.

Hadj Moussa grand fan de Mahrez

Le jeune attaquant de Feyenoord (22 ans) a été interrogé sur son idole. Outre les stars du football mondial, il est aussi fan de Riyad Mahrez.

« Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi… Il y a aussi Eden Hazard ou Riyad Mahrez quand il était à City », dira-t-il.

Ce n’est pas la première fois que Hadj Moussa affiche sa grande appréciation au capitaine des Verts. « Je m’inspire beaucoup de Riyad Mahrez, notamment de ses gestes techniques. C’est un attaquant ailier gaucher qui joue à droit, tout comme moi. C’est donc tout à fait logique que je m’inspire beaucoup de lui. Seulement, j’aimerais faire ma carrière, peut-être mieux que celle de Mahrez. Mais ça reste un très bon exemple à suivre », dira-t-il, lors de sa première sélection en mars 2024.

Le joueur est sur une courbe ascendante

Arrivé à Feyenoord l’été passé, Anis Hadj Moussa est en train de faire un excellent parcours, pour sa première saison au sein du cador néerlandais. En effet, il compte déjà 6 buts et 2 passes décisives en 23 matchs, toutes compétitions confondues.

De très bonnes statistiques pour un jeune attaquant dans un championnat d’un très bon niveau. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est sur une marge de progression impressionnante. Il est capable d’améliorer encore ses stats d’ici la fin de l’actuel exercice.

Il faut dire que les bonnes performances du jeune attaquant des Verts a suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. Il y a quelques semaines, son nom est annoncé à Liverpool pour pallier le départ de Mohamed Salah en fin de saison. Mais pour le moment, il n’y a toujours rien de concret. Hadj Moussa devra rester sur cette marge de progression afin d’augmenter sa cote en prévision du prochain mercato estival.