Anis Hadj Moussa incertain face au Burundi : le verdict médical tombera mardi matin

Le doute planera jusqu’au dernier moment. Anis Hadj Moussa n’est pas assuré de tenir sa place mardi à Bujumbura (14h00), face au Burundi, lors de la deuxième journée du groupe I des qualifications pour la CAN 2027. L’ailier droit de la sélection algérienne traîne une gêne musculaire apparue avant la séance de lundi après-midi. Selon une source autorisée, son état s’est toutefois amélioré, ce qui redonne un peu d’espoir au staff technique.

Anis Hadj Moussa présent au dernier galop des Verts à Bujumbura

Le joueur de Feyenoord Rotterdam a bien foulé la pelouse synthétique du stade Intwari lundi, aux côtés de ses coéquipiers. Une participation encourageante, mais insuffisante pour lever toutes les réserves. Le corps médical refuse le moindre pari sur la santé d’un élément aussi précieux.

Des images diffusées avant l’entraînement le montraient en grande discussion avec les médecins des Verts. Sur place, on évoque toutefois une simple gêne, pas une lésion caractérisée.

La décision définitive interviendra mardi matin, après un dernier examen. Ce point médical sera partagé avec Brahim Hemdani et son staff avant ce déplacement à Bujumbura, qui devront alors arbitrer entre prudence et efficacité offensive.

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Hadj Moussa, buteur décisif contre la Zambie à Tizi-Ouzou

Son absence éventuelle pèserait lourd. Vendredi soir au stade Hocine Aït-Ahmed, l’ailier de 24 ans était entré en cours de jeu pour verrouiller la première victoire des Verts face à la Zambie. Son but, le troisième de la soirée, a mis fin au suspense (3-1).

Avec 19 sélections et 3 réalisations, le natif de Toulon s’est installé dans les plans du nouveau sélectionneur. Ses accélérations et ses dribbles déroutants, capables de faire basculer un match en un débordement, le rendent difficile à remplacer sur le flanc droit.

Le contexte ajoute à l’enjeu personnel. Depuis la retraite internationale de Riyad Mahrez, le couloir droit est devenu un terrain de bataille où Mohamed-Bachir Belloumi et Ilan Kebbal poussent fort. Chaque rendez-vous manqué peut coûter cher dans cette course à la titularisation.

Une cascade d’absences complique la tâche de Brahim Hemdani

Le sélectionneur avance déjà avec un groupe amputé. Touché au bout de 18 minutes contre les Zambiens, Amine Gouiri a été libéré du rassemblement après ses examens médicaux. L’attaquant de l’Olympique de Marseille souffre d’une atteinte musculaire.

La discipline a aussi pesé : Rayan Aït-Nouri a été renvoyé chez lui, sanctionné par le staff pour son attitude. Un troisième nom manquait à l’appel depuis le départ : Nabil Bentaleb, dont le forfait avait entraîné l’appel d’Adil Bourabaa au coup d’envoi du stage de Sidi Moussa.

Résultat : seuls 24 joueurs ont fait le voyage vers l’Afrique de l’Est. Une marge de manœuvre étroite pour un match programmé en plein après-midi, sous une chaleur inhabituelle et sur un revêtement synthétique auquel la plupart des internationaux ne sont plus habitués.

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Le Burundi acculé, l’Algérie en quête d’un deuxième succès

En face, les Hirondelles jouent gros. Battues d’entrée à Lomé par le Togo (1-0), elles occupent la 142e place du classement FIFA et n’ont plus vraiment droit à l’erreur devant leur public. Cette urgence risque de produire un adversaire agressif dès les premières minutes.

Les Verts, eux, veulent confirmer. Leaders du groupe I après un premier rendez-vous maîtrisé face à la Zambie, ils peuvent prendre une option sérieuse sur l’une des deux places qualificatives en cas de nouveau succès. Deux places seront distribuées dans cette poule qui comprend également le Togo.

Si Hadj Moussa devait finalement rester au repos, Amin Chiakha et Belloumi tiendraient là une occasion inespérée de marquer des points dans un couloir droit devenu ultra-concurrentiel. De quoi transformer un forfait de dernière minute en tremplin — et rappeler à Hemdani que, dans ce secteur, la concurrence ne lui laissera aucun répit.

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