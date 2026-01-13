Hadj Moussa dans le viseur de Chelsea

Visiblement, Anis Hadj Moussa a de la côte. Deux clubs se le disputent lors du mercato hivernal. Il s’agit de Chelsea et l’Olympique de Marseille.

Anis Hadj Moussa a sans doute été l’une des belles surprises de cette Coupe d’Afrique des nations. Cantonné à un rôle de remplaçant, l’ailier international algérien a pourtant marqué les esprits par son impact immédiat à chaque entrée en jeu. En peu de minutes, il a souvent su dynamiser le compartiment offensif des Verts, apportant vitesse, percussion et justesse technique. Un rendement qui n’est pas passé inaperçu et qui lui vaut aujourd’hui l’intérêt de plusieurs cadors européens.

Durant cette CAN, Hadj Moussa s’est illustré par sa capacité à faire la différence dans les un-contre-un, à provoquer les défenses adverses et à créer des situations dangereuses. Même sans être titulaire indiscutable, son influence sur le jeu a été réelle. À chaque apparition, il a donné l’impression de pouvoir faire basculer le match, confirmant ainsi les progrès réalisés ces derniers mois avec Feyenoord.

Chelsea se renseigne de Hadj Moussa

Ses bonnes performances ont rapidement attiré l’attention des recruteurs. Selon Foot Mercato, Chelsea s’est sérieusement renseigné sur le profil de l’attaquant algérien. D’après la même source, une première entrevue a déjà eu lieu entre des émissaires du club londonien et l’agent du joueur, Mohamed Dahmane. Preuve que l’intérêt des Blues est concret et que le dossier est suivi de près en interne.

Évoluer en Premier League représente évidemment un rêve pour Anis Hadj Moussa. Le joueur ne serait pas opposé à l’idée de franchir un cap et de monnayer son talent dans ce qui est considéré comme le championnat le plus huppé au monde. Toutefois, son avenir ne dépend pas uniquement de sa volonté. Sous contrat avec Feyenoord, il revient désormais aux dirigeants londoniens de négocier avec leurs homologues néerlandais s’ils souhaitent aller plus loin.

L’OM négocie avec Feyenoord pour l’international algérien

Chelsea n’est cependant pas seul sur le coup. Selon plusieurs médias français, l’Olympique de Marseille surveille également de près la situation du joueur. Le club phocéen, en quête de renforts offensifs capables de faire la différence, verrait en Hadj Moussa un profil intéressant pour dynamiser son attaque. Les négociations sont toujours en cours, sans qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise.

À l’heure actuelle, la valeur marchande d’Anis Hadj Moussa est estimée à 20 millions d’euros. Un montant qui reflète son potentiel et sa marge de progression. Après une CAN convaincante, le joueur algérien se retrouve à un tournant de sa carrière. Reste à savoir si son avenir s’écrira en Premier League, en Ligue 1, ou s’il poursuivra encore son ascension du côté de Rotterdam.