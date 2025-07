Hadj Moussa à Benfica : grand rebondissement dans le dossier

Le transfert d’Anis Hadj Moussa à Benfica Lisbonne est toujours d’actualité. Le club portugais fait le forcing pour s’offrir l’attaquant prometteur de l’équipe d’Algérie.

En effet, le Benfica Lisbonne intensifie ses efforts pour recruter Anis Hadj Moussa, l’ailier international algérien de Feyenoord. Selon CNN Portugal, le club portugais s’apprête à soumettre une nouvelle offre de 20 millions d’euros plus 5 millions de bonus, atteignant ainsi les exigences du club néerlandais fixées à 25 millions d’euros.

L’ancien pensionnaire du RC Lens, âgé de 23 ans, a connu une ascension fulgurante depuis son transfert à Feyenoord l’été dernier pour seulement 3,5 millions d’euros. Ses performances impressionnantes – 11 buts et 3 passes décisives en 43 matches – ont attiré l’attention de plusieurs clubs prestigieux, notamment Liverpool et Lille.

Les obstacles au transfert de Hadj Moussa

Le dossier semble en bonne voie puisqu’un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre le joueur et Benfica. Après plusieurs offres refusées, cette nouvelle proposition incluant des bonus jugés « réalistes » pourrait enfin débloquer la situation et permettre au club lisboète de finaliser ce transfert très attendu.

Au moment où Benfica Lisbonne fait pression pour s’offrir Anis Hadj Moussa, l’entraîneur de Feyenoord s’oppose au départ de son attaquant. En effet, il estime que ce n’est pas le moment d’accorder un bon de sortie à son attaquant.

« Ce n’est pas le bon moment pour Hadj Moussa de quitter le club. Je comprends le fait que de nombreux clubs s’intéressent à lui mais nous voulons garder nos meilleurs joueurs. En principe, il reste : il a un contrat qui expire seulement en 2029 », a indiqué au média néerlandais ESPN, en marge du match amical disputé face à l’OGC Nice.

Chaïbi : un nouvel élan à l’Eintracht Francfort

Farès Chaïbi, l’international algérien de 22 ans, semble prêt à rebondir à l’Eintracht Francfort après une saison 2022-2023 difficile. Sa récente performance lors d’un match amical contre Aston Villa (2-2), où il a été titularisé jusqu’à la 87e minute, témoigne de la confiance retrouvée de son entraîneur Dino Toppmöller.

Après une année frustrante marquée par un temps de jeu limité et des apparitions sans impact, le milieu offensif a choisi de persévérer plutôt que de quitter le club. Son engagement et sa maturité croissante se sont particulièrement manifestés lors de la préparation estivale, où il a montré un jeu plus appliqué et combatif.

Fort d’un bilan de 75 matchs, 6 buts et 15 passes décisives avec l’Eintracht, Chaïbi aborde sa troisième saison en Bundesliga avec l’ambition de s’imposer comme un cadre de l’équipe. Les signaux positifs envoyés par son entraîneur et sa préparation encourageante laissent présager une saison potentiellement décisive pour le développement de sa carrière.

