Hadj Moussa à Al-Ittihad : l’attaquant algérien cède à l’offre astronomique des Saoudiens

Le scénario avait été écrit d’avance par les observateurs : après une saison éclatante en Eredivisie, Anis Hadj Moussa devait logiquement rejoindre l’un des cinq grands championnats du continent. La réalité du marché en a décidé autrement. L’ailier international algérien s’apprête à poser ses valises à Djeddah, chez Al-Ittihad, au terme d’une opération estimée à 40 millions d’euros, bonus compris. Un chiffre vertigineux qui ferait de lui la vente la plus lucrative jamais réalisée par Feyenoord.

Al-Ittihad a fait céder Hadj Moussa avec une offre hors normes

Au départ, le joueur de 24 ans ne cachait pas ses réticences. Le Golfe ne figurait pas dans ses plans de carrière, lui qui rêvait d’un tremplin vers l’élite européenne. Puis les montants proposés par le club saoudien ont fini par balayer ses hésitations.

Les discussions se sont accélérées ces derniers jours entre les deux directions sportives. Selon les informations disponibles, un terrain d’entente a été trouvé sur le transfert définitif de l’attaquant, qui deviendrait ainsi l’une des recrues les plus onéreuses du mercato saoudien.

Ce dénouement n’est pas totalement une surprise pour les suiveurs des Verts. Dès la fin juin, un autre pensionnaire de la Saudi Pro League avait sondé Feyenoord pour l’ailier algérien, preuve que son profil était scruté de près depuis plusieurs mois dans le Golfe.

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Une garantie bancaire suspend encore la signature du transfert

Tout n’est pourtant pas encore bouclé. Les Rotterdamois ont posé une condition ferme avant d’apposer leur signature au bas du contrat : obtenir une couverture financière en bonne et due forme de la part de leurs interlocuteurs saoudiens.

Son représentant, Mohamed Dahmane, a confirmé l’état d’avancement du dossier. « Feyenoord a en réalité accepté l’offre, mais ils ont exigé d’obtenir une garantie bancaire… Tout dépend désormais de la présentation de cette garantie bancaire pour finaliser le transfert », a-t-il expliqué.

En clair, l’accord existe sur le fond, le prix et les modalités. Il ne manque qu’un document. Cette formalité administrative, courante dans les grosses transactions internationales, devrait être levée dans les prochains jours si les responsables d’Al-Ittihad s’exécutent rapidement.

Un tournant pour le joueur

Pour Hadj Moussa, ce virage est aussi lourd de conséquences sur le plan sportif. À 24 ans, il quitte une vitrine européenne où il enchaînait les prestations remarquées pour un championnat certes richement doté, mais moins exposé médiatiquement. Le pari est financier autant que personnel.

Ce genre d’arbitrage n’a rien d’inédit chez les internationaux algériens. Chez les cadres expérimentés comme chez les jeunes talents, le choix d’un contrat en or a souvent pesé plus lourd que le prestige.

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