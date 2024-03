Hadj et Omra : l’ONPO met en garde contre les agences non autorisées

L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a réaffirmé, ce mardi 12 mars, que l’organisation du Hadj est de son ressort exclusif, en collaboration avec les agences de tourisme autorisées.

Dans son communiqué, l’office rappelle que l’accès au Hadj ne se fait que par l’obtention d’un visa du Hadj délivrée par l’ONPO.

Ce rappel intervient en réponse à des pratiques contraires à la réglementation en vigueur, observées chez certaines agences de tourisme et de voyages. Ces dernières proposaient le pèlerinage via des visas touristiques pour le Royaume d’Arabie saoudite, une démarche non conforme aux règles établies.

L’ONPO souligne que de telles pratiques constituent des violations des réglementations en vigueur dans les deux pays. Elles exposent les citoyens à des risques d’escroquerie par des parties non autorisées et engagent la responsabilité des agences de tourisme et de voyages concernées, les exposant à des sanctions prévues par la loi.

Le message est clair : le Hadj ne peut être organisé que par l’ONPO et les agences autorisées, et ce, exclusivement via le visa Hadj. Toute autre voie est illégale et expose à de graves risques.

L’ONPO rappelle aux citoyens et aux agences de tourisme de se conformer aux réglementations en vigueur pour garantir un pèlerinage sûr et en toute légalité.