Hadj et Omra 2026 : L’ONPO met en garde contre ces nouvelles arnaques

Face à la prolifération de fausses offres de services liées au pèlerinage, l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a diffusé ce jeudi un communiqué urgent appelant les citoyens à la plus grande vigilance.

Dans son communiqué, l’ONPO a alerté les futurs pèlerins contre l’activité de plusieurs « pages malveillantes » sur les réseaux sociaux. Ces plateformes, qualifiées de frauduleuses, diffusent des informations fallacieuses ainsi que des programmes et services totalement fictifs concernant le Hadj et la Omra.

L’Office ne se contente pas d’une simple mise en garde. L’institution précise que ces agissements ne resteront pas impunis : « Ces actes font l’objet d’un suivi minutieux par les autorités officielles compétentes », souligne le communiqué.

L’objectif affiché est de protéger les droits des citoyens et prévenir tout dépassement financier ou administratif qui pourrait nuire aux candidats au pèlerinage.

🟢 A LIRE AUSSI : Omra 2026 : L’ONPO publie la liste définitive des 602 agences agréées

Pour ne pas tomber dans le piège de la cyber-escroquerie, l’ONPO rappelle que la vérification de l’information est la première ligne de défense. Les citoyens sont ainsi invités à se référer exclusivement aux canaux de communication certifiés de l’Office :

Le site web officiel de l’institution.

Les pages certifiées sur les réseaux sociaux.

Dans un contexte où les offres promotionnelles pour la Omra fleurissent sur internet, l’Office réitère que toute information non validée par ses services doit être considérée avec la plus grande réserve.

Hadj 2026 : Préserver votre santé, la priorité absolue de l’ONPO

Au-delà de la sécurité numérique, c’est la santé des pèlerins qui est au cœur des nouvelles directives. En conformité avec les standards imposés par le ministère saoudien du Hadj, l’ONPO a instauré une déclaration médicale obligatoire. Les citoyens retenus au tirage au sort doivent désormais prouver leur aptitude physique devant une commission de contrôle compétente.

L’objectif est de prévenir les drames humains liés à l’épuisement physique lors des rites. À ce titre, neuf catégories de pathologies ont été officiellement déclarées incompatibles avec le pèlerinage cette année :

Insuffisances graves : Rénale (sous dialyse), cardiaque (stade avancé), ou pulmonaire (nécessitant de l’oxygène).

(sous dialyse), (stade avancé), ou (nécessitant de l’oxygène). Pathologies hépatiques et neurologiques : Cirrhose avancée, troubles psychiatriques graves ou sénilité avec démence.

: Cirrhose avancée, troubles psychiatriques graves ou sénilité avec démence. Conditions spécifiques : Grossesses à risque ou à un stade avancé .

ou à . Maladies lourdes : Cancers évolutifs sous traitements lourds et maladies infectieuses actives.

L’ONPO ne se contente pas de conseiller, il responsabilise. Le communiqué souligne que toute omission ou fausse déclaration engagera la responsabilité directe du pèlerin. Les sanctions sont sans appel : une telle infraction peut mener à une exclusion définitive, même si toutes les formalités administratives et financières ont été préalablement réglées.

🟢 A LIRE AUSSI : Hadj 2026 : ces 9 problèmes de santé peuvent vous priver de pèlerinage (ONPO)

En durcissant ces règles, l’Algérie affiche sa volonté d’assurer un encadrement rigoureux et de réduire les risques sanitaires en terre sainte, privilégiant la préservation de la vie humaine sur toute autre considération.