Hadj et Omra 2026 : fausses informations sur les réseaux sociaux, l’ONPO met en garde

L’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a appelé à la vigilance face à la prolifération de pages sur les réseaux sociaux diffusant de fausses informations et proposant des services fictifs liés au Hadj et à la Omra.

Dans un communiqué publié vendredi, l’ONPO a alerté les citoyens sur l’existence de pages et de profils frauduleux qui prétendent offrir des services ou des programmes pour le pèlerinage. Ces contenus trompeurs peuvent induire en erreur les fidèles et causer des préjudices financiers ou organisationnels.

L’Office a souligné que ces pratiques sont illégales et surveillées de près par les instances officielles compétentes afin de protéger les droits des citoyens et prévenir tout dépassement.

L’ONPO insiste sur la nécessité pour les pèlerins de vérifier systématiquement l’origine des informations avant de s’y fier. Il est fortement recommandé de ne recourir qu’aux sources officielles pour toute démarche ou réservation liée au Hadj ou à la Omra.

Selon le communiqué : « L’information exacte et fiable est recueillie exclusivement auprès de nos sources officielles et publiées sur nos pages certifiées et sur notre site électronique officiel ».

L’Office rappelle que la diffusion de fausses informations ou de services fictifs peut porter préjudice aux fidèles et compromettre la sécurité et l’organisation du pèlerinage. Les autorités compétentes poursuivent un suivi rigoureux de ces pratiques pour sanctionner les auteurs de fraudes et garantir la transparence des services liés au Hadj et à la Omra.

Omra 1447 : l’ONPO annonce 506 agences autorisées en Algérie

Chaque année, des milliers de fidèles se préparent à accomplir la Omra, un des piliers spirituels de l’Islam, en suivant des démarches strictes et encadrées par les autorités compétentes. Pour assurer le bon déroulement de ce pèlerinage et garantir la sécurité et la qualité des services, l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) supervise l’agrément des agences et la coordination avec les mandataires saoudiens.

L’Office national du pèlerinage et de la Omra a donc publié les dernières données concernant les agences habilitées à organiser la Omra pour la saison 1447 de l’Hégire, confirmant l’augmentation du nombre d’agences agréées et la poursuite des inscriptions.

Selon le communiqué officiel de l’ONPO, 506 agences ont été autorisées à organiser la Omra jusqu’au 25 août, après examen rigoureux de leurs dossiers. L’Office précise que le processus d’inscription et le retrait du cahier des charges se poursuivent jusqu’au 12 novembre prochain, offrant ainsi aux agences candidates encore le temps de finaliser leurs démarches.

À la date du 25 août, 692 agences étaient candidates, dont 560 avaient déposé leurs dossiers. Après analyse et validation, 506 dossiers ont été acceptés, confirmant ainsi la conformité de ces agences aux normes et exigences fixées par l’ONPO pour la bonne organisation du pèlerinage.

Le communiqué mentionne également les mandataires saoudiens impliqués dans le processus. Leur nombre a atteint 209, dont 198 contractuels et 11 inscrits, garantissant la coordination et la conformité des services offerts aux pèlerins entre l’Algérie et l’Arabie saoudite.