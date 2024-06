Hadj et Omra 2024 : Air Algérie lance un numéro vert

À l’approche du retour des pèlerins et des Algériens ayant effectué la Omra de cette année 2024, Air Algérie a récemment mis en place un numéro vert spécialement dédié : +966 800 85 005 85. Ce service sera opérationnel dès le jeudi 20 juin 2024, visant à offrir un support continu et efficace aux voyageurs revenant des lieux saints.

Ce numéro vert a été soigneusement testé et approuvé par les équipes d’Air Algérie en Arabie Saoudite, et restera disponible tout au long de l’année.

Son objectif principal est d’assister les Algériens dans tous les aspects de leur voyage, en répondant à leurs questions, en fournissant des informations sur les retards éventuels ou les perturbations de vol, et en proposant des solutions pour ceux qui auraient manqué leur vol ou qui nécessitent une assistance particulière.

Engagement envers le confort et la sécurité des voyageurs

En lançant ce numéro vert, Air Algérie réaffirme son engagement envers la satisfaction et le bien-être de ses passagers, en particulier pendant la période cruciale du Hajj et de l’omra.

La compagnie aérienne veille à ce que chaque voyageur puisse rentrer chez lui en toute tranquillité d’esprit, en facilitant leur communication avec des agents qualifiés et prêts à répondre à leurs besoins spécifiques.

En outre, Air Algérie garantit une coordination continue entre le centre d’appel dédié et ses équipes sur le terrain en Arabie Saoudite, ainsi qu’avec les familles des pèlerins et des participants à l’omra, pour assurer une assistance rapide et efficace à tout moment.

41 300 pèlerins algériens attendus cette année

Cette saison, un total de 41 300 pèlerins algériens sont attendus à La Mecque, répartis entre 23 200 pèlerins pris en charge par l’Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) et 17 200 pèlerins par les agences de voyage.

L’acheminement des pèlerins vers les Lieux saints se fait à partir de 12 aéroports nationaux à travers 146 vols, dont 88 avec Air Algérie, selon M. Baroud.

Il a été souligné que l’accueil des hadjis se déroule dans de bonnes conditions, avec des services assurés tels que le transport, l’hébergement, l’orientation et les soins médicaux.

Chaque pèlerin est équipé de la carte électronique “NUSUK”, qui sert de carte d’identité en Arabie Saoudite. Cette carte contient toutes les informations personnelles du hadji, y compris sa photo, son numéro de passeport, son numéro de visa, et est activée dès son arrivée en Arabie Saoudite. Elle garantit ses droits, notamment celui d’entrer et de sortir des camps algériens à Mina et Arafat.